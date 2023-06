Come prepararsi per le vacanze al mare

martedì, 27 giugno 2023

Molti italiani vivono in attesa delle vacanze al mare. Rilassarsi sotto il sole e immergersi nel mare è per molti sinonimo di estate e ora che la bella stagione è finalmente arrivata, sono in molti a non vedere l’ora di fuggire dalla città. Vediamo insieme come ci si può preparare al meglio per le vacanze.

Capelli

Spesso la combinazione tra mare, salsedine e sole può indebolire i capelli fino a spezzarli. Specialmente chi ha capelli fini o già deboli a causa di tinte o di altri trattamenti dovrebbe prendere delle precauzioni sia prima che durante il soggiorno al mare. In questi casi, è possibile nutrire la propria chioma con olio all’argan o olio di cocco per creare una barriera protettiva che ripari i capelli dagli effetti combinati dei raggi UV e della salsedine.

L’esposizione alla salsedine, tuttavia, non è negativa per tutti i tipi di capelli, e può aiutare coloro che hanno i capelli grassi. La combinazione di mare e sole può infatti regolare la produzione di sebo del cuoio capelluto e donare lucentezza ai capelli grazie all’azione esfoliante dell’acqua del mare.

Pelle

Proteggere la pelle durante le ore di esposizione al sole è essenziale per la salute della nostra pelle. La mancata applicazione o una non adeguata riapplicazione della crema solare può causare irritazioni e scottature nell’immediato, e può portare allo sviluppo di tumori cutanei e a un precoce invecchiamento della pelle nel lungo periodo.

Oltre ad essere muniti di crema solare con una protezione di almeno 30 SPF, è consigliabile preparare la propria pelle per le vacanze attraverso l’applicazione di una crema idratante. Specialmente nelle zone più sensibili, dove ad esempio si rimuovono i peli, la crema idratante aiuterà a diminuire la sensazione di secchezza una volta in spiaggia.

Occhi e labbra

In aggiunta a capelli e pelle, è importante ricordarsi di proteggere altre due zone particolarmente delicate del nostro corpo, gli occhi e le labbra. Anche queste parti del nostro corpo non sono immuni dai raggi UV, e in quanto tali è consigliabile munirsi degli strumenti necessari per proteggerle.

Per quanto riguarda gli occhi, è consigliabile munirsi di lenti a contatto prima di recarsi al mare. Usando lenti a contatto sarà più facile usare occhiali da sole, riparando così gli occhi dai raggi UV senza rischiare di graffiare gli occhiali da vista con la sabbia. Per riparare le labbra, invece, è possibile attrezzarsi con uno stick di burrocacao specifico, dotato di protezione solare.