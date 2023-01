Come lavora il team delle Risorse Umane

giovedì, 12 gennaio 2023

Le Risorse Umane rappresentano per l’azienda il motore dell’operatività quotidiana e non solo. Attraverso la gestione del personale, infatti, il team HR realizza le strategie aziendali e lavora affinché gli obiettivi prefissati siano raggiunti secondo i termini stabiliti. Per questo le Risorse Umane hanno la responsabilità di innumerevoli attività che devono essere svolte al meglio per non compromettere il successo del business.

D’altra parte, però, il reparto è spesso occupato in mansioni ripetitive e a basso valore aggiunto, togliendo tempo prezioso a compiti prioritari e di fondamentale importanza.

Le attività delle Risorse Umane

Come accennato in precedenza, il team delle Risorse Umane è costantemente impegnato in innumerevoli attività che non riguardano unicamente l’operatività giornaliera ma anche altri aspetti indispensabili alla crescita e allo sviluppo del capitale umano e dell’azienda.

La prima grande mansione che le HR svolgono è relativa alla rilevazione delle presenze e delle assenze, attraverso la quale poter assegnare i turni e le attività ai dipendenti in modo coerente rispetto all’effettiva disponibilità in un dato momento. Collegato a questo punto la necessità di poter avere sotto controllo gli ingressi e le uscite dal lavoro mediante una panoramica completa e in tempo reale del personale presente in azienda o da remoto, così come la presenza di eventuali permessi o straordinari, fondamentali anche per poter elaborare in modo preciso le buste paga.

Sempre in ottica di operatività, le HR devono predisporre un piano ferie in grado di rappresentare un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e dell’azienda, così da non compromettere da una parte il clima aziendale e la soddisfazione del personale e dall’altra non abbassare i livelli di produttività desiderati dal management.

Per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione, le Risorse Umane hanno il compito di condividere e archiviare una grande quantità di documenti e informazioni importanti, in totale sicurezza e al riparo dall’errore umano.

Anche il lungo e complesso recruiting e il successivo onboarding, vale a dire l’inserimento in azienda del nuovo assunto, è sotto la responsabilità del team HR, che devo portare avanti questi processi nel migliore dei modi per evitare considerevoli perdite di denaro e di tempo.

In sintesi, quindi, le Risorse Umane devono gestire al meglio ogni aspetto relativo al capitale umano, verificando con continuità le prestazioni dei singoli, così da poter porre in essere i correttivi necessari e prendere le decisioni migliori per l’azienda.

La digitalizzazione della valutazione del personale

La digitalizzazione aziendale sta portando grandi benefici alle aziende sia sotto il profilo della competitività sul mercato sia per quel che riguarda la propria operatività interna. Tra i vantaggi di abbracciare questo cambiamento ormai diffuso in moltissime organizzazioni, troviamo certamente la possibilità di portare avanti la verifica delle performance del personale in modo più efficace e coerente con la realtà.

Se infatti in passato la valutazione del personale era fatta sostanzialmente attraverso la percezione personale dell’impegno dei lavoratori, facendo anche uso del passaparola, e basandosi unicamente su metriche quantitative standard collegate al raggiungimento dei risultati, oggi con l’implementazione di software dedicati a questo processo, le HR possono controllare le performance del capitale umano in modo digitale, con sistemi che offrono l’opportunità di personalizzare gli obiettivi, definire le strategie per il raggiungimento e verificare in tempo reale i progressi posti in essere.

Inoltre, questi strumenti supportano le Risorse Umane nel monitorare anche l’avanzamento delle competenze richieste e realizzare report personalizzati con quali informare i dipendenti sul proprio rendimento.

Con una valutazione del personale del genere, le HR hanno a disposizione un reale supporto per intervenire qualora si ravvisassero delle criticità e prendere le decisioni migliori per ristabilire i livelli di produttività aziendali. Non è un caso, quindi, che sempre più imprese stiano utilizzando questi software, per velocizzare e semplificare il lavoro delle Risorse Umane che, in questo modo, possono dedicarsi ad attività definibili prioritarie.