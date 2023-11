Come diventare volontario del Sociale in Valle Camonica

venerdì, 10 novembre 2023

Breno – Il volontariato riveste un ruolo sempre più prezioso nell’ambito del sociale. Per far fronte in modo opportuno alle diverse necessità e viverle più serenamente, è necessario che anche il volontario riceva una formazione adeguata. Un principio a maggior ragione valido quando il volontario presta il proprio tempo a sostegno di persone fragili sotto l’aspetto della salute mentale.

Il 24 novembre a Breno (ore 17, Sala assembleare BIM di Valle Camonica) sarà possibile prendere parte a un incontro informativo su come diventare Operatore volontario di Budget di cura sociale.

Un ruolo prezioso che permette di accrescere la consapevolezza – personale e collettiva – quanto alle modalità di sostegno verso le fragilità. I nuovi volontari, opportunamente e gratuitamente formati e supportati, saranno infatti di grande sostegno verso le persone in cura per la salute mentale. Avranno modo di supportarle nelle attività di socializzazione, fondamentali per mantenere l’equilibrio psicologico.

Per maggiori informazioni sull’incontro del 24 novembre (che si concluderà con un aperitivo offerto dal Forum del Terzo Settore di Valle Camonica) e su come diventare volontario del sociale nell’ambito del progetto Budget di cura sociale, trovi tutte le informazioni in locandina. Contatto diretto: Anita – 339 463 1653. Il Progetto di Budget di cura sociale è promosso e finanziato da Regione Lombardia e ATS della Montagna.