Collegio professionale dei maestri di sci: 75 nuovi diplomi in Alto Adige

domenica, 15 ottobre 2023

Bolzano – Durante l’assemblea generale del Collegio professionale dei maestri di sci di quest’anno, 75 nuovi diplomi sono stati consegnati ai maestri di sci e di sci di fondo presso l’Hotel Four Points by Sheraton di Bolzano. Si tratta di 66 maestri di sci e 9 maestri di sci di fondo che hanno completato con successo la loro formazione di 90 giorni, nell’arco dei tre anni. La cerimonia di consegna dei diplomi è stata effettuata dall’assessore competente e dal presidente del Collegio professionale dei maestri di sci, Robert Demetz.(foto © Asp Noemi Prinoth).

Istruttori ben formati sono di importanza cruciale per gli oltre 1000 chilometri di piste da sci e i 1800 chilometri di piste da sci di fondo dell’Alto Adige. Rappresentano l’Alto Adige come destinazione turistica invernale attraverso la supervisione e la formazione professionale. Attualmente ci sono 66 scuole di sci in Alto Adige, con un totale di 1.672 maestri di sci alpino attivi, 263 maestri di snowboard e 135 maestri di sci di fondo.