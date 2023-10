Collegamento San Martino-Rolle, la prima seduta di gara

giovedì, 12 ottobre 2023

San Martino di Castrozza – Prima seduta di gara oggi nella sede dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti per l’affidamento della “progettazione definitiva, esecutiva e lavori di realizzazione del collegamento funiviario San Martino di Castrozza e passo Rolle”, che avviene mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Con la convocazione è iniziato il controllo della corposa documentazione amministrativa, quasi un centinaio di documenti, per l’offerta presentata, nello specifico da parte dell’Associazione temporanea d’impresa formata da Leitner Spa, Collini lavori Spa, Grisenti Srl, Misconel Srl oltre ad un gruppo di progettazione. Una volta esaurito il vaglio amministrativo ci sarà l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica. Il valore dell’appalto, curato da Apac su richiesta di Trento Sviluppo, ammonta a quasi 55 milioni di euro Iva esclusa.

Il collegamento funiviario San Martino-Rolle in breve

Il progetto rappresenta un tassello importante per il rilancio del Primiero e della sua potenzialità turistica nell’ottica della sostenibilità. È costituito dalla realizzazione dell’infrastruttura a fune denominata “Bellaria-Prato Nasse-Malga Fosse di Sopra” e delle relative opere accessorie. Sono previste 5 stazioni, curate architettonicamente in modo da ridurre al minimo l’impatto paesaggistico ed il consumo di territorio, una lunghezza complessiva di 4.650 metri per cinquecento metri di dislivello, che le telecabine a 10 posti percorreranno in 17 minuti (velocità di 6 metri al secondo e resistenza al vento fino a 75 chilometri orari) trasportando fino a 1.500 persone l’ora. La linea è dimensionata comunque per trasportare fino a 1.800 persone l’ora.

I numeri dell’appalto

Il contratto di appalto come precisato avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, previa acquisizione in sede di offerta, del progetto definitivo sulla base del progetto preliminare predisposto da Trentino Sviluppo spa. La procedura di gara è svolta su richiesta di Trentino Sviluppo spa. Il luogo di esecuzione dell’opera è situato nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (Trento). Il progetto esecutivo deve essere redatto entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il tempo di esecuzione dei lavori è quello risultante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario e indicato in contratto. Non potrà comunque essere superiore a 1.020 (milleventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Importo complessivo di appalto: 54.735.475,21 euro al netto dell’Iva, così ripartito:

Costo complessivo stimato di costruzione dell’opera (comprensivo degli oneri della sicurezza):

52.944.767,80 euro soggetti a ribasso così suddiviso:

a) Importo dei lavori: 52.094.767,80 euro;

b) Importo oneri della sicurezza: 850.000,00 euro;

Costo complessivo stimato della progettazione: 1.790.707,41 euro.