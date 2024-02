Collegamento San Martino-Rolle, assegnato appalto integrato da 55 milioni di euro

mercoledì, 21 febbraio 2024

San Martino di Castrozza – Ha un vincitore la gara da circa 55 milioni di euro per la progettazione e realizzazione del collegamento funiviario San Martino di Castrozza-Passo Rolle, un’opera centrale per lo sviluppo dell’ambito del Primiero promossa da Trentino sviluppo in collaborazione con la Provincia autonoma e le comunità locali. Ad aggiudicarsi il bando curato dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (su delega della società di via Zeni) il raggruppamento di imprese guidato da Leitner spa di Vipiteno con le aziende Collini lavori spa (Trento), Misconel srl (Cavalese), Grisenti srl (Trento) oltre a diversi studi e professionisti per la parte tecnica e di progettazione.

L’appalto riguarda la progettazione definitiva, esecutiva e i lavori per il collegamento San Martino-Rolle attraverso la realizzazione di una funivia con cabine da dieci posti denominata “Bellaria-Prato Nasse-Malga Fosse di Sopra” e le relative opere accessorie. Si apre ora la fase di autorizzazione del progetto definitivo presentato dal gruppo di imprese in sede di offerta sulla base del progetto preliminare redatto da Trentino Sviluppo. Conclusa questa parte e esaurita con esito positivo la verifica dei requisiti presentati dall’aggiudicatario ci sarà la firma del contratto che darà avvio alla progettazione esecutiva e alla successiva fase di cantiere.

“Il collegamento San Martino-Rolle è un’opera importante, a lungo attesa e condivisa dai territori interessati, che certamente andrà a beneficio non solo del Primiero ma di tutto il Trentino a livello di mobilità sostenibile, turismo, frequentazione del territorio – afferma il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti -. L’assegnazione dell’appalto è un passaggio positivo e arriva in tempi contenuti rispetto alle normali procedure di gara. L’auspicio è che i lavori possano essere avviati già nel corso di quest’anno, al termine delle verifiche e delle autorizzazioni necessarie, per dare al territorio un’infrastruttura che rappresenterà un volano di sviluppo e un collegamento in chiave green tra due ambiti particolarmente belli ed attrattivi della nostra provincia, San Martino di Castrozza e passo Rolle. Confidiamo inoltre che quest’opera possa facilitare investimenti dei privati per un posizionamento turistico del Primiero verso un’ulteriore qualità”.

“Di questa opera si parla da diversi anni e finalmente i primi passi concreti per la sua realizzazione sono stati fatti – commenta il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini -. Il risultato sarà quello di unire le due spettacolari ski area trentine garantendo un comprensorio unico che permetterà di valorizzare non solo la ski area di San Martino ma anche, soprattutto, quella super panoramica del Passo Rolle, migliorandone e facilitandone la fruizione, nonché favorendo il nuovo riposizionamento strategico di tutto il territorio. Questa volta, insomma, si fa sul serio: il cronoprogramma presentato promette di portare ad avere il primo tronco che realizza la linea Bellaria-Pra delle Nasse-Malga Fosse già pronto per dicembre 2025. Prossimo passo che si aggiunge all’impegno di Trentino Sviluppo, è quello di superare l’incognita della gestione, accompagnando le società presenti sul territorio verso un processo di fusione e riorganizzazione”.

“Il termine della fase di aggiudicazione, passaggio né scontato né banale per opere di questa rilevanza, permetterà un tempestivo inizio dei lavori, con la cantierizzazione che dovrebbe essere posta in atto già prima dell’estate”, così il sindaco del Comune Primiero-San Martino di Castrozza Daniele Depaoli, che aggiunge: “Grazie al lavoro delle strutture provinciali e di Trentino Sviluppo ci potrebbero essere anche degli anticipi importanti sulla consegna dell’opera eseguita, originariamente prevista per il 2026. E questa è sicuramente una notizia importante per tutta la comunità, che da tempo attende questa infrastruttura”.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FUNIVIARIO SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE.

Procedura svolta su richiesta di Trentino Sviluppo S.p.A.

Luogo di esecuzione: Comune di San Martino di Castrozza (TN);

Termini di esecuzione:

– il progetto esecutivo deve essere redatto entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

– il tempo di esecuzione dei lavori è quello risultante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario e indicato in contratto. Non potrà comunque essere superiore a 1.020 (milleventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Importo complessivo di appalto: 54.735.475,21 euro così ripartito:

Costo complessivo stimato di costruzione dell’opera (comprensivo degli oneri della sicurezza): 52.944.767,80 euro

Costo complessivo stimato della progettazione: 1.790.707,41 euro soggetti a ribasso.

Aggiudicatario: i lavori sono stati aggiudicati per un importo complessivo pari ad 54.734.095.60 euro all’Operatore economico così composto:

COSTITUENDO RTI DI IMPRESE: LEITNER SPA Vipiteno (BZ) – mandataria; COLLINI LAVORI SPA Trento, MISCONEL SRL Cavalese (TN), GRISENTI SRL UNIPERSONALE Trento – mandanti. – Soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p. 26/93 individuati (progettisti): F&M Ingegneria S.p.A. Mirano (VE), Studio associato d’Ingegneria ARDOLINO Bolzano, Ing. Calderara S.T.P. A R.L. Bolzano, A2 STUDIO Srl Trento, studio associato Geologia Applicata Mezzocorona (TN), Arch. Carlotta Cocco Rovereto (TN), Studio Associato GEA Cavalese (TN), Ing. Pietro Maini Nogaredo (TN).

RUP: dott. Mauro Casotto – Trentino Sviluppo S.p.A.