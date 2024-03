Collegamento Moena – Valbona, approvato il partenariato pubblico-privato

venerdì, 29 marzo 2024

Moena (Trento) – La giunta Provinciale ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione dell’impianto a fune per collegare Moena con la stazione intermedia dell’impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune.

Su proposta dell’assessore Roberto Failoni, l’opera è stata inserita nel documento di programmazione degli interventi (DOPI) 2024-2028 ed ammessa a finanziamento provinciale di 7.424.251,00 euro, pari al 49% dell’investimento complessivo (15.350.433 al netto dell’iva). La restante componente dell’investimento sarà sostenuta dal soggetto privato che sarà individuato a conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica.

“Lo scorso anno avevamo confermato l’interesse pubblico per un’opera importante per le imprese, per il territorio e per migliorare la mobilità “dolce” della valle – le parole dell’assessore Failoni – . Ora con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo concreto verso la realizzazione di un progetto che favorirà mobilità alternativa all’auto e andrà a potenziare le possibilità di intermodalità nella zona, a tutto vantaggio di turisti, residenti ed imprese”.

Il prossimo step prevede l’adozione del provvedimento a contrarre da parte dell’Amministrazione provinciale con il quale si individueranno gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La proposta in finanza di progetto presentata dalle società Leitner Spa, S.I.F Società Impianti Funiviari Lusia Spa e Funivie Moena Spa prevede la concessione di realizzazione e gestione economica e funzionale di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico.

L’impianto prevede cabine a 10 posti e collegherà Moena con la stazione intermedia dell’impianto esistente “Ronchi–Valbona–Le Cune”. Nei 222 giorni di funzionamento annui stimati dell’impianto si prevedono prudenzialmente 180.000 passaggi.