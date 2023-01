Colere, incontro sul futuro del paese: i progetti

lunedì, 16 gennaio 2023

Colere (Bergamo) – Grande attesa a Colere (Bergamo) per l’iniziativa lanciata dall’Associazione “I Geppetti APS” in collaborazione con la Pro loco. Le due Associazioni hanno invitato i coleresi a partecipare ad una “Chiacchierata” per venerdì 20 gennaio alle 20:30 presso l’oratorio di Colere. L’iniziativa è stata annunciata ai fedeli anche dal parroco don Mauro Tribbia.

IL PREMIO – Durante la serata verrà consegnato il premio ad Alessandro Cortesi che ha vinto il concorso per dare il nome ai 3 Orsi scolpiti dai Geppetti, da installare poi lungo la futura cabinovia Colere-Polzone. La “Chiacchierata” è finalizzata a raccogliere idee, opinioni e disponibilità per fare qualcosa di utile al fine di valorizzare il paese e le sue risorse ambientali, guardando al futuro. L’invito è per tutti coloro che possono comunicare delle idee da confrontare e valutare, indicando anche i soggetti che possono cogliere l’occasione per mettersi in gioco.

LA PROPOSTA – Colere non è più il paese isolato che era fino agli anni ’60; si è sviluppato nel turismo ma anche con l’insediamento di altre attività. Può offrire nuove occasioni di lavoro, di commercio e di sviluppo. Dall’incontro gli organizzatori si aspettano suggerimenti e proposte concrete che possono interessare soprattutto quei coleresi che hanno frequentato scuole, università, corsi professionali che poi finora non hanno potuto esercitare o concretizzare in paese.

C’è attesa anche per alcune indicazioni che i presenti vorranno suggerire alle autorità o associazioni e privati, per arricchire il paese di nuovi servizi. Gli stessi organizzatori hanno ovviamente delle idee, ma altre nasceranno dai partecipanti alla serata.

Diversi gruppi di volontari che stanno in paese possono dare una mano nel miglioramento della vita sociale ed economica in questo paese ai piedi della parete nord della Presolana. Potranno dare suggerimenti per nuove iniziative.

La serata, aperta a tutti, è un’importante occasione per tutti di ascoltare ed esprimere idee e voci della comunità, delle famiglie coleresi e di altri abitanti della Valle di Scalve, a cui Colere riconosce da sempre di appartenere.

I Geppetti e la pro-Colere si impegneranno poi nell’individuare risorse umane ed economiche per realizzare quanto emergerà dalla serata, confidando nella collaborazione di tutti anche nella ricerca di risorse finanziarie previste dalle leggi regionali, statali ed europee.