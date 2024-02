Colere, domenica 4 febbraio torna la Ciaspolata al tramonto

giovedì, 1 febbraio 2024

Colere (Bergamo) – A Colere si replica la Ciaspolata al tramonto. Dopo la prima “ciaspolata” del 13 gennaio che ha visto la partecipazione di ben 100 ciaspolatori, la Pro Loco di Colere in collaborazione con Colere Mountain ha proposto la data di domenica 4 febbraio per tornare a ciaspolare con tutti gli amanti della neve fresca e battuta. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti presso la cabinovia che dalla frazione Carbonera (dove si possono parcheggiare le auto) porta alla Malga Polzone in pochi minuti. Gli organizzatori hanno preparato il tracciato con partenza da Polzone che seguirà un tragitto facile ed adatto a tutti, senza particolari difficoltà.

Durante l’evento si potranno ammirare panorami mozzafiato, la Regina delle Orobie, i borghi illuminati della Val di Scalve e il Pizzo camino faranno da cornice durante tutto il percorso.

Al rientro a Polzone i partecipanti gusteranno una cena tipica di montagna allo Chalet Plan del Sole alle ore 19. La cabinovia che scende a Carbonera di Colere riporterà tutti in paese dopo la cena.

Tutto il tracciato della cabinovia sarà illuminato fino a tardi. Per chi volesse partecipare si consiglia di fornirsi di adeguato abbigliamento da montagna, scarponcini, bastoncini e frontalino con luce.

Le iscrizioni sono aperte da subito fino alle ore 18 di venerdì 2 febbraio o comunque fino ad esaurimento dei posti presso la pro loco di Colere email colere@valdiscalve.it o tel. 0346 54051.