Colere, ciaspolata al tramonto: il programma di sabato 13 gennaio

mercoledì, 10 gennaio 2024

Colere (Bergamo) – Colere non è soltanto sci. La stagione invernale sta interessando anche coloro che salgono sulle pendici della Presolana Nord per ammirare un paesaggio alpino molto suggestivo, aprendo un sipario su luoghi tutti da scoprire.

La Pro loco di Colere con la collaborazione della società degli impianti ha organizzato una serata molto suggestiva, aperta a coloro che desiderano vivere un’esperienza unica circondati da panorami mozzafiato.

Alle 16 di sabato 13 gennaio i ciaspolatori si ritroveranno in via Carbonera per la distribuzione delle ciaspole presso la stazione di partenza della cabinovia, che dalle 16:30 li porterà in 5 minuti fino alla Malga Polzone dove l’organizzazione preparerà tutti i partecipanti che partiranno alla scoperta del percorso accessibile a tutti e senza particolari difficoltà.

La serata finirà con una cena in compagnia alle 19 presso lo Chalet Plan del Sole che in questo periodo organizza anche serate per gustare menù di montagna. Al termine, si scenderà in paese usando la cabinovia sul suggestivo percorso tutto illuminato, ammirando Colere e parte della Valle di Scalve in versione notturna.

La Pro loco consiglia di fornirsi di abbigliamento da montagna, scarponcini, bastoncini e frontalino con luce. Le iscrizioni si raccolgono fino alle ore 12 di giovedì 11 gennaio o fino ad esaurimento dei posti.

Informazioni e iscrizioni presso la Pro loco, piazza Risorgimento a Colore o colere@valdiscalve.it; tel. 0346-54051.