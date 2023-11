Code e traffico Valtrompia, Zobbio: “Autostrada è necessaria”

giovedì, 9 novembre 2023

Valtrompia – “Per i cittadini della Valtrompia spostarsi da e verso Brescia è diventata praticamente una via crucis. In diversi momenti della giornata, e non solo durante le ore di punta, si formano colonne tali che per uscire dalla Valle il tempo è più che triplicato. Code che partono addirittura dai cantieri del sottopasso di via Mainone scendendo da Lumezzane, intasando anche la valle di Sarezzo, per non parlare di quelle in salita, che partono già da Concesio. Un traffico che danneggia enormemente tutto il nostro territorio, sia dal punto di vista dei cittadini sia delle attività economiche. Inoltre ad aggravare la situazione, oggi c’è stato pure un incidente, per fortuna con conseguenze non gravi.