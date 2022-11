Clusane, al via i lavori della fognatura pubblica

sabato, 19 novembre 2022

Clusane d’Iseo – Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione della fognatura pubblica in via delle fornaci a Clusane.

Promessa da anni nelle precedenti amministrazioni e mai realizzata, oggi con l’amministrazione Ghitti l’opera diventa realtà. Questo intervento andrà finalmente a risolvere un annoso problema come quello fognario.

“Un importante intervento per Clusane che dimostra ancora una volta l’attenzione che abbiamo verso bisogni dei cittadini – commenta Cristian Quetti, vice sindaco di Iseo –. Un’altra promessa fatta in campagna elettorale e in corso di realizzazione“.

Il costo dell’opera è di circa 90mila euro fra realizzo fognatura, spese tecniche e posa del nuovo acquedotto. Quest’ultimo intervento, inizialmente non previsto, si è ritenuto funzionale al perseguimento dell’ottimizzazione della rete di distribuzione idrica già in corso su tutto il territorio comunale.