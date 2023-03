Club delle Eccellenze a Riva del Garda, Alberto Mattiello al Talk d’impresa

giovedì, 23 marzo 2023

Riva del Garda (Trento) – Al via la rassegna “Talk d’Impresa” di Spiaggia Olivi, l’iniziativa organizzata da Riva del Garda Fierecongressi all’interno del programma di attività annuali previste per il progetto denominato Club delle Eccellenze.

I Talk d’Impresa sono 4 durante tutto l’anno e puntano ad offrire ai membri del Club nuove opportunità in cui approfondire argomenti utili a raccogliere nuovi spunti da coniugare all’interno delle proprie strategie di business. Con la partecipazione di speaker e autori d’eccezione, saranno trattati temi emergenti e di attualità, quali sostenibilità, innovazione, risorse umane e comunicazione.

Ieri sera è andato in scena il primo appuntamento dal titolo: “Come sfruttare il contesto tecnologico emergente? – Prepararsi alle dinamiche competitive emergenti, per gestire un futuro arrivato in anticipo”.

Relatore della serata Alberto Mattiello, Business Futurist, autore e imprenditore esperto di tecnologia, trasformazione digitale e innovazione aziendale. Speaker internazionale con oltre 400 eventi in più di 20 Paesi, Mattiello è curatore della collana della MIT Sloan Management Review “The Future Of Management” e mentore presso aziende e università, tra cui l’Imperial College Of London e l’Università Bocconi di Milano.

“Se dovessi dare dei consigli alle imprese per generare nuove opportunità per il proprio business, direi innanzitutto di fare in modo di cercare nuove informazioni e di approcciarsi con un’attitudine completamente diversa alla trasformazione tecnologica in atto. Non basta allora solo guardare all’esterno, ma serve anche tenere la mente aperta per recepire queste informazioni e cercare di capire come possono trasformare positivamente il nostro modo di lavorare. Come ulteriore suggerimento, smettere di pensare solo in termini binari, ragionando per esempio sul “funziona o non funziona”, ma iniziare a pensare in termini probabilistici: tutto quello che ci arriva va interpretato con creatività, per capire come il domani ci può aiutare. Un ultimo consiglio che mi sento di dare è dividere i problemi grandi e complessi in “pezzettini” più piccoli, che diventeranno quindi risolvibili”.

I prossimi appuntamenti di “Talk d’Impresa” in programma:

15 Giugno 2023 – Carlo Petrini, gastronomo, sociologo, scrittore e attivista italiano, fondatore di Slow Food: binomio cibo-sostenibilità

27 Settembre 2023 – Luca Barbieri, docente di comunicazione dell’innovazione, giornalista e imprenditore: comunicazione d’impresa nel contesto tecnologico odierno

Novembre 2023 – Sebastiano Zanolli, manager, advisor, autore: il conflitto come fonte di opportunità nella vita aziendale.

Per informazioni e richieste di partecipazione info@spiaggiaolivi.com