Clima, nutrizione e selezione: confronto sul futuro dell’apicoltura a Breno

domenica, 17 dicembre 2023

Breno (Brescia) – “Clima, nutrizione e selezione: il futuro dell’apicoltura”. E’ il tema dell’incontro in calendario questa domenica – 17 dicembre, con inizio alle 10:15, all’auditorium Mazzoli di Breno che vedrà la presenza del dottor Paolo Fontana, ricercatore, entomologo, esperto in apicoltura, autore del libro “Il piacere delle api” che illustrerà alcune soluzioni per superare l’attuale situazione.

L’incontro è stato organizzato dell’Associazione apicoltori camuni in un momento difficile per il settore e l’obiettivo è trovare delle soluzioni, visto il cambiamento climatico, l’inquinamento e la moria delle api.