Cles ospita tre mostre di illustrazione: il programma

venerdì, 21 aprile 2023

Cles (Trento) – Cles ospita, dal 22 aprile al 21 maggio, tre mostre di illustrazione nell’ambito del festival di promozione alla lettura “Lettori in Fiore” (Cles 4 – 7 maggio), alla sua terza edizione. Sarà possibile visitare, al primo piano di Palazzo Assessorile la mostra “Controvento”: doppia personale dell’illustratrice Alicia Baladan e dell’illustratore Alessandro Sanna, pubblicati dagli editori per ragazzi Topipittori, Rizzoli, Lapis, Terre di Mezzo, Corraini e Einaudi.

Nella adiacente Batibōi Gallery (piazza del Municipio 5) sarà invece allestita “Diversi a chi?”: saranno in mostra alcune opere riprodotte dal libro, occasione per occuparsi del tema della disabilità affrontato dal punto di vista dei bambini e delle bambine, e alcuni disegni originali risultato dei laboratori di Coccinella con ragazze, ragazzi e adulti di Casa Sebastiano, Gsh e Aquilone, associazioni del territorio, in cui si sono sperimentate la tecnica della stampa calcografica e si sono elaborati nuovi codici mescolando pensieri, simboli, tecniche e linguaggi.

Alicia Baladan e Alessandro Sanna saranno a Cles (Trento) sabato 6 maggio alle 10.30, mentre l’editrice Settenove Anita Redzepi e la traduttrice del libro Guia Risari, incontreranno bambine e bambini venerdì 4 maggio alle ore 15. L’inaugurazione di entrambe le mostre è in programma domani sabato 22 aprile alle 10.30.

Alla presentazione erano presenti Simona Malfatti, assessora all’area della cultura e della formazione del Comune di Cles; Paola Parenti, curatrice; Barbara Zoccatelli, coordinatrice pedagogica di Batiboi; Isa Nebl, atelierista Batiboi; Elena Gabardi, Fondazione tr entina per l’autismo-Casa Sebastiano; Stefania Tomasi, centro socio educativo Il quadrifoglio – Gsh.

Gli interventi

Simona Malfatti: “L o scorso anno, ad accompagnare Lettori in fiore fu la mostra “Sbam!” che ebbe un enorme successo. Palazzo Assessorile divenne luogo di incontro per i ragazzi coinvolti nel festival. Forti di quell’esperienza abbiamo allestito nuove esposizioni, grazie a contributi esterni quali quello della Cassa rurale, del Bim e della Comunità di valle, di Melinda e altri ancora. L’intento di Lettori in fiore è educare alla lettura e queste mostre vogliono recuperare il piacere di leggere. Una delle parole chiave è inclusione, l’albo illustrato si presta alla lettura da parte di tutti. La mostra è accessibile anche nel suo allestimento. La collaborazione nata coi laboratori di Batiboi gallery ha coinvolto le associazioni che si occupano di disabilità e, a Lettori in fiore, partecipano 10 scuole”

Paola Parenti: “Gli autori in mostra saranno presenti anche a Lettori in fiore. Il nostro “target” di pubblico ha mostrato di essere ben presente in questo territorio, ma anche da Verona e da Brescia diverse persone erano giunte a Cles lo scorso anno. Puntiamo sull’illustrazione: una forma espressiva che può appassionare tutti gli amanti delle arti grafiche. Proveremo a sfatare l’idea che l’illustrazione sia riservata ai più piccoli. Gli spazi straordinari di Palazzo Assessorile si uniscono a un allestimento che potrà creare curiosità. Pensiamo alla capacità che hanno i “silent book” di riuscire a raccontare usando solo le immagini: l’abilità di comprensione è forte nei bambini e si tende a perderla crescendo; gli adulti avranno dunque una preziosa occasione por stimolare il processo di immaginazione e immedesimazione di questo tipo di arte. Quanto all’allestimento a Batiboi, mi piace sottolineare che verrà usato un carattere, un “font” molto particolare: si tratta di Inconstant Regular, ideato e sviluppato dal designer norvegese Daniel Brokstad, che trova una soluzione all’accessibilità di lettura accontentando le esigenze estetico-tipografiche di chi fa design, senza sacrificare leggibilità e accessibilità”.

Barbara Zoccatelli: “Questa mostra è stata costruita in itinere: dall’idea di scorrere le tavole dell’albo illustrato “Diversi a chi?” sono nati laboratori che ne hanno valorizzato i contenuti, i messaggi e le suggestioni tra cui l’uso del colore fluo. Ci sono stati laboratori ospitati dalla Galleria Batiboi, altri a Casa Sebastiano, altri ancora con L’aquilone e Gsh. Durante Lettori in fiore ci saranno nuovi laboratori settimanali alla Galleria e sul territorio”.

Isa Nebl: “La tecnica che abbiamo proposto nei laboratori ci ha aiutato molto, generando anche situazioni di benessere generale. Abbiamo usato una tecnica di stampa con la gomma crepla: un materiale eccezionale che non necessita di strumenti particolari per essere inciso, basta una penna a sfera”.

Stefania Tomasi: “ Sono nate tante opportunità, pensieri nuovi e idee rispetto a questa proposta. Abbiamo partecipato, con un nostro gruppo, alle attività di Batiboi, trovando un ambiente davvero inclusivo e la cosa non era affatto scontata. Abbiamo usato cubetti di legno per chi aveva difficoltà nella presa e non poteva maneggiare strumenti più piccoli; per le persone che non sanno scrivere, abbiamo creato con la gomma stampi del loro nome e cognome e ora anche loro possono “firmare”: una piccola conquista. Abbiamo anche fatto una nostra traduzione del libro nel linguaggio dei simboli”.

Elena Gabardi: “Questo progetto si è diffuso sul territorio e ha conquistato tante persone, tra cui noi di Casa Sebastiano. Abbiamo portato avanti attività anche con le scuole elementari di Coredo. L’arte è una porta d’accesso, per chi ha un deficit, alla possibilità di esprimersi. Il tipo di stampa proposto si è rivelato particolarmente efficace e ne sono nate creazioni emozionanti”.