Cles: formazione digitale degli anziani grazie all’azienda Leonardo e carabinieri

sabato, 11 novembre 2023

Cles (Trento) – La partnership tra la nota azienda nazionale “Leonardo” e l’Arma dei Carabinieri è giunta anche in Val di Non. Infatti hanno avuto inizio a Cles, all’interno della caserma di via Salvo D’Acquisto, corsi specifici che hanno l’obiettivo di accrescere la consapevolezza delle opportunità delle nuove tecnologie anche negli anziani. L’iniziativa, già avviata a livello nazionale e attualmente in corso anche nelle caserme dei carabinieri, vuole promuovere la formazione all’uso del digitale in favore delle fasce sociali più deboli e rimuovere gli ostacoli all’accesso a Internet da parte di tanti anziani. Un servizio, dunque, dedicato alla terza età, soprattutto nei piccoli centri con popolazione inferiore agli ottomila abitanti.

“Diventare Cittadino Digitale” è il nome del progetto promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e sottoscritto dalla Leonardo spa e dalla Fondazione Leonardo.

Presso la Compagnia carabinieri di Cles sono dunque iniziati tre corsi di “alfabetizzazione digitale”, con la partecipazione di quattordici senior, suddivisi in tre distinti gruppi, a seconda del livello di conoscenza digitale, da quello basico a quello più avanzato, tutti seguiti da due docenti della Leonardo, esperti anche di cyber security. Infatti, tra gli obiettivi dell’Arma c’è anche quello di fornire utili suggerimenti per difendersi dalle truffe online. Delle vere e proprie lezioni tenute in caserma non solo per guidare l’anziano nel generare lo Spid personale, ma soprattutto per dargli utili consigli su come non cadere nelle trappole della rete.

I corsi dureranno tre giorni, per un giorno a settimana in cui la caserma dei carabinieri di Cles, grazie ai tecnici della Leonardo, sarà trasformata in una scuola di formazione all’uso del digitale ed alla prevenzione delle truffe su internet e a mezzo phishing e smishing.

Sarà come tornare tra i banchi di scuola per gli ultra sessantacinquenni partecipanti, tutti della Val di Non, che impareranno ad utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione, attraverso il computer, il tablet o lo smartphone, messi a disposizione dall’azienda Leonardo, in più conoscendo i rischi delle truffe telematiche ed apprendendo le basi per implementare la propria sicurezza nel cyber spazio.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla capillarità dell’Arma dei Carabinieri, alla sua vicinanza al cittadino e, soprattutto, alle fasce più vulnerabili del territorio. Tra la gente e per la gente, un valore incommensurabile in cui i militari della valle credono con convinta passione.

Alla fine del corso i Carabinieri e i docenti di Leonardo, all’insegna del motto “felici e connessi”, consegneranno un attestato di partecipazione in ricordo dei bei momenti trascorsi insieme e con la certezza di aver diffuso utili consigli ai nostri anziani per una “connessione” più sicura.