Cles, aperta la 17esima edizione di Pomaria: il programma

venerdì, 13 ottobre 2023

Cles (Trento) – E’ stata aperta in serata la 17esima edizione di Pomaria, la grande festa che celebra la mela, l’autunno e i suoi prodotti in programma fino a domenica 15 ottobre a Cles (Trento).

L’edizione 2023 di Pomaria è stata aperta con l’intervento delle autorità, in particolare: Andreas Sicher, presidente di Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole; Lorenzo Paoli, presidente di Apt Val di Non; Ruggero Mucchi, sindaco di Cles; Roberta Menapace, vicepresidente del Bim; Martin Slaifer Ziller, presidente Comunità di Valli; Ernesto Seppi, presidente del Consorzio Melinda; Silvio Mucchi, presidente Cassa Rurale Val di Non e l’assessore provinciale all’Agricoltura, oltre ai responsabili del comitato organizzatore, ai dirigenti di Fem e Caterina Dominici, la storica della Val di Non. La cerimonia è stata allietata dalla banda clesiana.

VIDEO



Nei diversi interventi è stata evidenziata la crescita della manifestazione di anno in anno e l’attrazione per migliaia di turisti che tra domani e domenica raggiungeranno Cles e la Val di Non. Andreas Sicher, presidente di Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, Ernesto Seppi, presidente del Consorzio Melinda e Lorenzo Paoli, presidente di Apt Val di Non hanno rimarcato l’importanza dell’evento, il legame tra enogastronomica e turismo, e il ricco programma dedicato alla mela in tutte le sue sfaccettature. Infatti sarà possibile imparare a cucinare lo strudel, conoscere e assaggiare le diverse varietà di mele e i loro golosi derivati, immergersi in degustazioni guidate di sidro di mela, giocare e divertirsi in laboratori didattici e percorsi di degustazione.

Accanto alla mela la festa propone molte altre attività, tutte legate al territorio e ai prodotti autunnali: passeggiate guidate, rappresentazioni di antichi mestieri, musica, stand enogastronomici dei produttori associati alla Strada della Mela, Salotto del Gusto per degustare vini e prelibatezze locali. Non mancano le proposte per i più piccoli: giochi per divertirsi insieme, laboratori didattici, spettacoli teatrali e molto altro.

Protagoniste saranno le vie del centro storico di Cles che verranno esplorate dai partecipanti alla scoperta di quartieri come “Doss di Pez” per approdare alla spettacolare terrazza panoramica del capoluogo della Val di Non, da cui si dominano distese di meleti, incorniciati dalle cime montuose che disegnano la valle e “appoggiati” sulle pendici del lago di Santa Giustina.

IL PROGRAMMA

Sabato 14 ottobre

Ore 10 Apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali, le attività e i laboratori

10 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

10 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

10 Salotto del Gusto

10 Coccole sensoriali – Doss di Pez

10.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

10.30 Spettacolo “A passo di danza” – Corso Dante

10.30 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

10.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

10.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

10.30 Scopri il frutteto storico di Cles

10.45 Laboratorio per bambini “Scopri la musica in te!” – Giardino Don Orione Doss di Pez

11 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

11 Presentazione rivista Arte Trentina dedicata a Bartolomeo Bezzi – Libreria Utopia

11 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

11 Coccole sensoriali – Doss di Pez

11 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

11.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

11.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

11.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

11.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

11.30 Salotto del Gusto

11.30 Scopri il frutteto storico di Cles

12 Coccole sensoriali – Doss di Pez

13 Immersioni di gong – Doss di Pez

13.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

13.30 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

13.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

13.30 Tour in sella all’e-bike

13.30 Scopri il frutteto storico di Cles

14 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

14 Salotto del Gusto

14 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

14 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

14 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

14 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

14 Coccole sensoriali – Doss di Pez

14.30 La Casarada

14.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

15Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

15 Fabrizio e la sua fisarmonica – palco principale

15 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

15 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

15 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

15 Immersioni di gong – Doss di Pez

15.30 Tour in sella all’e-bike

15.30 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

15.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

15.30 Salotto del Gusto

15.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15.45 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

16.00 Presentazione del libro “Faunobaldo e le antiche fornaci di Sfruz” – Area bimbi

16.00 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nantbari” con Miscele d’Aria Factory

16.00 Visita guidata alla mostra dedicata a Bartolomeo Bezzi – Palazzo Assessorile

16.00 Coccole sensoriali – Doss di Pez

16.00 Laboratorio per famiglie “Stampameraviglie” – Batibōi Gallery

16.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

16.30 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

16.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

16.30 Scopri il frutteto storico di Cles

16.30 Concerto consapevole – Doss di Pez

17.00 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

17.00 Salotto del Gusto

17.00 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

17.00 Concerto Rock con gli Eccher’s Hackers – palco Giardino Carlo Piz

17.30 Immersioni di gong – Doss di Pez

21.00 Concerto “Canto ecclesiastico: presente e passato” – Chiesa Santa Maria Assunta

Domenica 15 ottobre

Ore 9 Apertura della manifestazione con il mercato dei produttori locali, le attività e i laboratori

9.15 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

9.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

10 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

10 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

10 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

10 Tour in sella all’e-bike

10 Coccole sensoriali – Doss di Pez

10.30 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

10.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

10.30 Concerto corale – Chiesa San Vigilio, a seguire visita guidata alla chiesa con Anastasia Val di Non

10.30 Scopri il frutteto storico di Cles

11 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

11 “La Canta dei Mesi”

11 Immersioni di gong – Doss di Pez

11.30 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

11.30 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

11.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

11.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

11.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

11.30 Scopri il frutteto storico di Cles

12 Coccole sensoriali – Doss di Pez

12.15 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

12.30 Maitea in concerto – palco principale

13 Immersioni di gong – Doss di Pez

13.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

13.30 Tour in sella all’e-bike

13.30 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

13.30 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

13.30 Scopri il frutteto storico di Cles

14 Spettacolo per famiglie “Una mela al giorno” – palco Giardino Carlo Piz

14 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

14 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

14 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

14 Laboratorio di cucina “Per fare i canderli…”

14 Percorso sensoriale e immersivo “Sapori So(g)nanti” con Miscele d’Aria Factory

14 Coccole sensoriali – Doss di Pez

14.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15 Spettacolo circense “Barakka Jukebox” – area bimbi

15 Visita guidata alla Chiesetta di San Vigilio a Pez

15 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

15 Visita guidata alla Chiesa Arcipretale di Santa Maria Assunta

15 La cucina è sensoriale – Doss di Pez

15 La Casarada

15.30 Laboratorio di cucina “Chi ha detto Tortèl?”

15.30 Visita guidata alla Chiesa di Sant’Antonio e al convento dei Frati a Spinazeda

15.30 Laboratorio di cucina “Per fare i canederli…”

15.30 Scopri il frutteto storico di Cles

15.30 Coccole sensoriali – Doss di Pez

16.30 Laboratorio di cucina “Passione Strudel”

16.30 Premiazione dei concorsi “La Mela più…”, “Pomaria… in vetrina”, “Il più bello di Pomaria”

17 Immersioni di gong – Doss di Pez

18 Chiusura della manifestazione.