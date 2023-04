Cividate Camuno e Breno riscoprono la figura di Giuseppe Tovini

giovedì, 27 aprile 2023

Cividate Camuno (Brescia) – “Attorno al monumento di Giuseppe Tovini” è la mostra itinerante, in programma tra Breno e Cividate da sabato 29 aprile al 29 ottobre. Tre le sedi espositive: casa Tovini, in via Palazzo a Cividate Camuno, il monumento di piazza Fiamme Verdi a Cividate Camuno e il Museo camuno di via Garibaldi a Breno.

Sabato prossimo – 29 aprile, alle 11, in piazza Fiamme Verdi a Cividate, di fronte al monumento di Giuseppe Tovini (nella foto), è in programma l’inaugurazione del progetto “Attorno al monumento di Giuseppe Tovini”, che prevede la triplice esposizione con un focus su cattolicesimo e società italiana tra XIX e XXI secolo.

All’evento parteciperanno i sindaci di Cividate, Cirillo Ballardini, e di Breno, Alessandro Panteghini, quindi Marco F. Nava, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo; Massimo Maugeri, assessore alla Cultura Comunità montana di Valle Camonica; Giovanni Gregorini, Università Cattolica di Milano; Federico Troletti, direttore Museo Camuno di Breno; Eugenio Tovini, famiglia e Casa Tovini. Alla cerimonia sarà presente Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo. Al termine si proseguirà per Casa Tovini, per una visita alla mostra.

La mostra ruota intorno al busto di Tovini, presente nella piazza centrale di Cividate Camuno, paese di origine del Tovini, realizzato da Emilio Magoni e arricchito con pannelli espositivi che ne raccontano la storia, anche con riproduzioni fotografiche e rimandi a casa Tovini e al Museo camuno. Il Museo brenese ospiterà invece la sessione della mostra sul busto di Tovini, opera che in passato era situata nella sede dell’ex Banca di Valle Camonica a Breno.