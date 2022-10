Circonvallazione Trento: il gruppo consiliare comunale di Fratelli d’Italia chiede chiarimenti

mercoledì, 12 ottobre 2022

Trento – In questi giorni, gli abitanti di Villazzano e in particolare quelli di San Rocco, si sono ritrovati nella bussola delle lettere la fotocopia di un documento del Servizio Geologico Provinciale, con il quale tra le altre “si consiglia di prevedere la predisposizione di relazioni sullo stato di consistenza degli edifici prossimi al tracciato (rilievo di lesioni, crepe, deformazioni negli esterni e negli interni), in contraddittorio con i proprietari, al fine di prevenire richieste di danni improprie, a posteriori. A tale proposito si suggerisce di condurre in corso d’opera una campagna di misure vibrometriche per monitorare il livello delle vibrazioni (frequenze, velocità e/o accelerazioni) indotte sugli edifici giudicati più sensibili (ad esempio in zona Palazzi di Mattarello, S. Rocco, Villazzano, imbocco nord via Brennero, Canova e Gardolo-Roncafort).”

Inutile nascondere che tale documento che i residenti si sono ritrovati nella cassetta delle lettere della propria abitazione, ha generato non poche preoccupazioni per le possibili ripercussioni sugli immobili della collina cittadina, preoccupazioni che vanno ad aggiungersi alle tante domande legittime degli stessi residenti, rimaste ancora senza una risposta.

A tal proposito, il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia ha depositato nelle scorse ore un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente, chiedendo le modalità di esecuzione dei contraddittori presso le abitazioni dei cittadini, da chi saranno effettuati e se l’Amministrazione Comunale intenda presenziare con i propri tecnici in qualità di garante, nonché se ci sia la volontà di organizzare degli incontri pubblici al fine di informare e rassicurare i proprietari degli immobili in prossimità del tracciato del passante ferroviario.