Circonvallazione di Chienes: esercitazione d’emergenza nel cantiere

mercoledì, 13 dicembre 2023

(Bolzano) – Domani – giovedì 14 dicembre, alle 19:45 – si svolgerà un’esercitazione di emergenza nel cantiere della circonvallazione di Chienes, attualmente in fase di costruzione.

I vigili del fuoco volontari di Chienes e la Croce Bianca, oltre ai dipendenti delle imprese di costruzione, sperimenteranno un’emergenza nel cantiere della nuova circonvallazione di Chienes, ovvero un incendio al generatore, una fuoriuscita di combustibile e il soccorso di un ferito. L’esercitazione di sicurezza durerà dalle 19:45 alle 20:30.

“I lavori per la realizzazione della circonvallazione di 2,7 km intorno al centro di Chienes sono attualmente in corso – afferma Umberto Simone, direttore della Ripartizione Infrastrutture della Provincia -. Attualmente sono in corso i lavori di costruzione del tunnel sia a est che a ovest”.

La nuova circonvallazione comprende una galleria lunga circa un chilometro e nuovi svincoli a est e a ovest del paese, che regolano anche l’accesso alla zona a traffico limitato. Sono previste carreggiate con una larghezza totale di 8,5 metri. La sezione aperta della tangenziale comprende due corsie, ciascuna larga 3,5 metri, e sarà dotata di barriere antirumore. La Provincia sta investendo un totale di circa 67 milioni di euro nel progetto di costruzione.