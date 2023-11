Cinque tappe straordinarie al Giro delle Dolomiti 2024: il percorso

venerdì, 24 novembre 2023

Bolzano – Il prossimo inverno si avvicina ed è ormai alle porte. Nonostante ciò, sullo sfondo sono già in corso i preparativi per uno dei più amati eventi ciclistici in Alto Adige, il Giro delle Dolomiti. Dal 22 al 26 luglio 2024 ciclisti ambiziosi provenienti da tutto il mondo potranno rallegrarsi di cinque tappe incomparabili. Potranno fare lo stesso anche i ciclisti amatoriali, che parteciperanno soprattutto per via dei paesaggi (montani) leggendari e gli highlight culinari. Le iscrizioni alla manifestazione sono già aperte. Foto @Sportissimus.

Per la 47a edizione del Giro delle Dolomiti il solerte comitato organizzatore presieduto da Bettina Ravanelli si affiderà a soluzioni collaudate. Così la “granfondo” altoatesina sarà costituita da cinque tappe e andrà in scena da lunedì 22 a venerdì 26 luglio. Rispetto all’edizione del 2023 il percorso complessivo sarà circa 30 chilometri più corto. Saranno nettamente inferiore, invece, sarà il dislivello complessivo: la prossima estate sarà di 9143 metri, più del 20 per cento in meno dei circa 11500 metri della scorsa edizione. “Abbiamo analizzato in modo approfondito i tanti feedback, in parte molto positivi, dei partecipanti. Uno dei pochi punti critici era il fatto che il Giro delle Dolomiti fosse troppo impegnativo per i ciclisti meno ambiziosi. Abbiamo considerato questo aspetto e ne abbiamo tenuto conto nella pianificazione del percorso della prossima edizione. Penso che in questo modo il Giro delle Dolomiti resti interessante per tutti i partecipanti, a prescindere dall’obiettivo con cui parteciperanno”, spiega Bettina Ravanelli.

Il Giro delle Dolomiti 2024 avrà inizio lunedì 22 luglio con una tappa che da Fiera Bolzano andrà sul Renon e passando per Ponte Gardena proseguirà verso Castelrotto. Da lì si tornerà a Fiera Bolzano, che continuerà a essere il centro logistico della manifestazione ciclistica. Sarà cronometrato il tratto di 7,3 km per 632 metri di dislivello che da Ponte Gardena salirà a Telfen. Nel complesso, la prima tappa sarà di 75 chilometri (1980 m D).

Al Giro delle Dolomiti non può mancare il Sellaronda

Particolarmente amato tra i ciclisti è il Giro dei Quattro Passi attorno al Sella. Al Giro delle Dolomiti è in programma nella seconda giornata. Questa volta si partirà da Ponte Gardena: i partecipanti pedaleranno 107 chilometri con un dislivello complessivo di 1377 metri. Da Ponte Gardena si raggiungerà la Val Gardena. Si passerà per Ortisei, S. Cristina e Selva, si salirà a Plan de Gralba e poi a Passo Gardena. Superato Passo Campolongo, arriverà il momento del tratto cronometrato da Arabba a Passo Pordoi (7,9 km/550 m D), infine ci si “arrampicherà” fino a Passo Sella e, passando per la Val Gardena, si tornerà al punto di partenza a Ponte Gardena.

Mercoledì 24 luglio ci si sposterà nella zona più orientale dell’Alto Adige: i ciclisti si cimenteranno nella tappa “Tre Cime di Lavaredo”. Si raggiungerà Dobbiaco, punto di partenza della tappa, in treno. Da lì i partecipanti saliranno a Cortina passando per la Val di Landro e Cimabanche, poi avrà inizio la salita a Passo Tre Croci. Arrivati al Lago di Misurina, avrà inizio l’appassionante crono in montagna verso il Rifugio Auronzo (5,5 km/431 m D). Passando per Carbonin e la Val di Landro si tornerà infine al punto di partenza a Dobbiaco.

La tappa regina sarà in Val di Funes

Gli organizzatori hanno riservato la tappa più lunga del Giro delle Dolomiti 2024 al penultimo giorno. Giovedì 15 luglio i ciclisti partiranno da Fiera Bolzano e pedaleranno fino a Chiusa e poi svolteranno in Val di Funes. Da Passo Erbe scenderanno verso Bressanone e percorrendo la Val d’Isarco torneranno verso Bolzano. In giornata percorreranno 134 chilometri, per un dislivello complessivo di 2031 metri, mentre la frazione cronometrata da S. Pietro di Funes sarà di 7,8 km (553 m D).

La prossima estate il Giro delle Dolomiti si chiuderà con una tappa di 85 chilometri, con un dislivello di 1924 metri, che da Bolzano raggiungerà Prato Isarco, salirà a Collepietra, proseguirà verso San Valentino in Campo, salirà ancora verso il Lago di Carezza. Poi, passando per il Passo Nigra, proseguirà verso Tires e Prato Isarco, da dove raggiungerà l’arrivo a Bolzano. Si gareggerà per il miglior tempo nel tratto in salita da Prato Isarco a Collepietra (5,1 km/500 m D).

Le iscrizioni sono aperte

Al Giro delle Dolomiti l’alimentazione dei partecipanti è curata alla perfezione: lungo i diversi percorsi sono installati dei ristori, inoltre a pranzo viene servito ai ciclisti un pasto caldo con specialità tipiche dell’Alto Adige. È già possibile iscriversi al Giro delle Dolomiti sul sito www.girodolomiti.com. La quota per partecipare a tutte e cinque le tappe del giro ammonta a 550 euro. Gli interessanti possono, inoltre, partecipare a singole tappe, al costo di 130 euro a tappa. Al momento gli organizzatori stanno definendo anche un programma di attività per gli accompagnatori dei partecipanti, il cosiddetto Giro Guest. Ulteriori informazioni su quest’iniziativa saranno comunicate sul sito ufficiale.

47° Giro delle Dolomiti (22-26 luglio 2024) – le tappe:

Tappa 1 – Renon (lunedì 22 luglio)

Distanza: 75 km

Dislivello: 1980 m

Tratto cronometrato: 7,3 km/631 m di dislivello

Tappa 2 – Sellaronda (martedì 23 luglio)

Distanza: 107 km

Dislivello: 1377 m

Tratto cronometrato: 7,9 km/550 m di dislivello

Tappa 3 – Tre Cime di Lavaredo (mercoledì 24 luglio)

Distanza: 92

Dislivello: 1831 m

Tratto cronometrato: 5,5 km/431 m di dislivello

Tappa 4 – Passo Erbe (giovedì 25 luglio)

Distanza: 134 km

Dislivello: 2031 m

Tratto cronometrato: 7,8 km/553 m di dislivello

Tappa 5 – Collepietra (venerdì 26 luglio)

Distanza: 85 km

Dislivello: 1924 m

Tratto cronometrato: 5,1 km/500 m di dislivello

Distanza complessiva: 493 km/9143 hm

Distanza complessiva delle frazioni cronometrate: 33,6 km/2665 m di dislivello