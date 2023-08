lunedì, 7 agosto 2023

Bolzano – Cinque neo Marescialli nelle fila dell’Arma dei Carabinieri altoatesini. Hanno da poco preso servizio presso le sedi ove sono stati destinati i cinque sottufficiali dell’Arma insigniti del grado di Maresciallo a seguito del superamento del 5° Corso di specializzazione tenutosi a Velletri nel primo semestre di quest’anno.

Essi sono i marescialli Antonio D’Agostino, Maris Ganz, Adriano Guariello, Rocco Arcidiacono, destinati rispettivamente alle stazioni CC di San Candido, Prato alla Drava, Martello e Avelengo. Oltre al maresciallo Michel Rainer, destinato al CCAA di Selva di Val Gardena.

Tutti in possesso dell’attestato di bilinguismo, saranno in grado di ben figurare nell’adempimento del loro dovere, come abitudine dei colleghi che li accompagneranno in questa nuova avventura.