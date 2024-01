Ciclovia del Garda e circonvallazione di Torbole, discussione in Consiglio provinciale

mercoledì, 24 gennaio 2024

Torbole (Trento) – La ciclovia del Garda con la mozione di Lucia Coppola (Alleanza Verdi e Sinistra) e la circonvallazione di Torbole con la mozione di Filippo Degasperi (Onda Civica) sono state al centro della discussione della mattinata in Consiglio provinciale a Trento.

Mozione Loppio Busa di Filippo Degasperi (Onda)

La mozione del consigliere di Onda impegnava la Giunta provinciale ad approntare in tempi rapidi il progetto definitivo del lotto 3 del collegamento Loppio-Busa in modo da includere il raccordo con il tunnel della circonvallazione di Torbole. Impegnava inoltre l’esecutivo a predisporre il progetto dell’ultimo lotto (il 4) del collegamento, ovvero il potenziamento di via Sabbioni e via Aldo Moro fissando tempi e modi per la sua realizzazione. Il documento prevedeva infine di avviare da subito l’iter progettuale della circonvallazione garantendo altresì tempi ragionevoli e coerenti per il suo completamento.

Il Presidente della Giunta Maurizio Fugatti ha detto che le previsioni per l’apertura sono entro la prima metà del 2025. Oltre al lotto in questione ci sono il 3 e 4 e la progettazione del lotto 3 è stata sostituita dal progetto di fattibilità tecnico-economica che è completata, con la messa in servizio prevista entro la fine del 2027, compatibilmente con la bonifica della discarica della Maza. Nell’opera della Loppio-Busa, infatti, ha precisato, strada facendo sono emerse le difficoltà della discarica della Maza che si trova proprio sul tragitto. Oggi si sta bonificando quest’ultima, un lavoro estremamente complesso, da realizzare con attrezzature all’avanguardia. Si prevede dunque uno sfasamento dei tempi di circa due anni. Lo studio del traffico consentirà anche di verificare l’effetto dell’entrata in funzione del lotto 3 e una verifica sul lotto 4 su via Sabbioni e via Aldo Moro.

La consigliera Michela Calzà (PD) ha premesso che la Loppio-Busa, opera dalla lunghissima gestazione, è fondamentale per la comunità del Garda. Sulla viabilità, ha argomentato, occorre ragionare in termini integrati, ovvero serve dare corso a tutte le opere intermedie che permettano di avere un’opera che funziona e che risolvano i problemi del traffico nell’Alto Garda, nell’ottica non di velocizzare, quanto di fluidificare il traffico. Clazà ha invitato l’amministratore provinciale a riconvocare i sindaci per spiegare l’evoluzione della programmazione perché, se il tunnel verrà aperto nel 2027 in assenza del lotto di via Aldo Moro, significherebbe congestionare mortalmente tutto il traffico dell’abitato di Arco. Sul lotto che riguarda Torbole, per salvaguardare l’abitato di Nago è necessario invece uno sforzo di accelerazione della progettazione e del finanziamento, altrimenti si vanificherebbero gli effetti positivi dell’apertura del primo tunnel.

Francesco Valduga (Campobase) ha solidarizzato con Degasperi e ha richiamato la visione complessiva sull’opera in termini di viabilità. Non possiamo non tenere presente l’importanza della complementarietà delle economie e la necessità di immaginare quanto il completamento dell’opera influisca anche, ad esempio, sulla ciclovia e su una mobilità alternativa all’automobile. Il richiamo di Valduga, in luogo di una risposta di bocciatura della mozione, sarebbe quello di immaginare una disponibilità ad un ragionamento sul collegamento integrato con tutti i sistemi della mobilità.

Paola Demagri (Casa Autonomia) ha evidenziato lo strano approccio della maggioranza, notoriamente intenta ad implementare strade, tunnel e gallerie, che non approfitta però di questa importante sollecitazione della minoranza nel revisionare la road map. Si perde l’occasione di dare risposte più chiare e certe su tempistica e fattibilità, ha concluso, auspicando un ripensamento della Giunta sull’accoglimento della mozione, per il bene dei cittadini che attendono quest’opera.

Degasperi ha tirato le fila della risposta: siamo nella nebbia riguardo il progetto complessivo e i progetti di completamento dell’intero sistema di fatto non esistono. Se c’è il progetto del lotto 3 ha invitato la Provincia a renderlo pubblico, mentre la posizione di immobilità sul lotto 4 lascia perplessi e non appare certo lungimirante. Quanto alla galleria di Torbole pare che non ci siano i soldi e quindi si preferisce abbandonare l’idea: anche questo lascia basiti. La mozione del consigliere di Onda è stata respinta con 12 favorevoli e 19 contrari.