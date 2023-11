Ciclovia del Garda, aggiudicati i lavori per il tratto al confine con la Lombardia

venerdì, 24 novembre 2023

Riva del Garda (Trento)- Sono stati aggiudicati da parte dell’Agenzia provinciale appalti e contratti i lavori per il tratto della Ciclovia del Garda dalla Galleria delle Limniadi al confine Trentino–Lombardia, sulla sponda ovest del lago. L’assegnatario risulta l’impresa Giovannini costruzioni metalliche srl di Mezzocorona (Trento). “Questo appalto – così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – rappresenta un’ulteriore tappa di avanzamento nella realizzazione della Ciclovia del Garda in territorio trentino. Un’opera strategica di valenza nazionale per la mobilità e il turismo sostenibile sul lago, che interessa il nostro ambito provinciale assieme a Veneto e Lombardia”. L’avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane, per una durata indicata di circa 200 giorni.

Tratto: Galleria delle Limniadi – confine Trentino-Lombardia

Principali dati tecnico – amministrativi Quadro economico (comprensivo di oneri per imprevisti e altre spese): 2.180.000 euro. Importo complessivo di appalto: 1.256.566 euro di cui 1.157.356 euro – per lavorazioni soggette a ribasso e 99.210 euro – per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.