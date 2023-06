Ciclismo, il Giro d’Italia Next Gen da Morbegno allo Stelvio: orari, percorso e strade chiuse in Valtellina

martedì, 13 giugno 2023

Morbegno – Il Giro d’Italia Next Gen arriva in Valtellina. Domani, mercoledì 13 giugno, si disputa la quarta tappa della Corsa Rosa per giovani, con partenza da Morbegno e arrivo al Passo dello Stelvio per 119 km totali da percorrere. Modifiche alla viabilità e strade chiuse, di seguito tutti i dettagli.

STRADE CHIUSE

Il Prefetto con un’ordinanza ha ordinato la chiusura al transito delle seguenti strade, nella giornata di mercoledì 14 giugno 2023:

– Tratto Morbegno – Piazza Sant’Antonio – via E. Vanoni – via Garibaldi – via Nani – Via Fabani – via Rivolta – via Forestale – via 5° Alpini – Via Europa – via Industria – Talamona – via Lombardia – via Roma – via Don Cusini – via Gavazzeni – via alla Provinciale – innesto viale Stelvio Sp30: dalle ore 11:30 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto Talamona viale Stelvio Sp30 a rotatoria SS38 Dazio: dalle ore 11:45 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– D’intesa con Anas, il traffico veicolare lungo la nuova SS38 con direzione Sondrio, sarà interdetto prima della Galleria di Campovico per evitare il fermo dei veicoli all’interno delle 2 gallerie dalle ore 12.10, rappresentando che il traffico con direzione Sondrio – Milano non necessita di essere bloccato in quanto non interessa la rotatoria di Dazio.

– Tratto rotatoria di Dazio – innesto Sp16 – Colorina – Fusine – Cedrasco – Caiolo – Albosaggia località Porto: dalle ore 12:00 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto Albosaggia località Porto – Sondrio – via Vanoni – via Tonale – via Fiume – via Quattro Novembre – via V Alpini Sp21 – via Panoramica Sp21: dalle ore 12:25 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto Montagna in Valtellina Sp21 via Panoramica – Poggiridenti – Tresivio – Ponte in Valtellina – Chiuro Sp21dir – Teglio Parco della Rimenbranza: dalle ore 12:30 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto Teglio Parco della Rimenbranza – Tresenda Sp21 a innesto SS38: dalle ore 12:45 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto Tresenda SS38 da disinnesto Sp21 – Bianzone – Villa di Tirano – Tirano – Sernio – Lovero da disinnesto SS38 a innesto Sp27 (davanti a Tognolini Piastrelle): dalle ore 13:00 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto Lovero innesto Sp27 (davanti a Tognolini Piastrelle) – Sp27 Tovo Sant’Agata – Mazzo di Valtellina – Grosotto – Grosio: dalle ore 13:30 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto Sondalo – Le Prese – Valdisotto – Cepina Valdisotto – innesto in contromano della rotatoria di Bormio: dalle ore 13:45 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto rotatoria di Bormio – innesto SS38 – Bormio – via Roma – Piazza Cavour – via Vittoria – via Monte Braulio – via Sertorelli – SS38 Bivio per Bagni: dalle ore 14:10 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia.

– Tratto SS38 Bivio per Bagni – Passo dello Stelvio: dalle ore 08:00 chiusura totale in entrambi i sensi di marcia, riapertura in salita solo esclusivamente al termine del deflusso della Scorta della Polizia Stradale, delle squadre ciclistiche e relativi mezzi al seguito e di tutto il personale impegnato previsto intorno alle ore 19:00 circa.

CRONOTABELLA

Morbegno # Start Village Piazza Sant’Antonio ore 12.05

Morbegno # km 0 ore 12.20

Colorina # sp.16 ore 12.33

Valeriana # sp.16 ore 12.44

Ponte Fiume Adda : v.Vanoni ore 12.50

Sondrio : v.Tonale-v.Fiume-v.Panoramica ore 12.53

Montagna in Valtellina # v.Panoramica-sp.21 ore 13.02

Poggiridenti # v.Panoramica-sp.21 ore 13.05

Ponte in Valtellina # v.Panoramica-sp.21 ore 13.12

Teglio ; sp.21 ore 13.30

Tresenda : ss.38 ore 13.39

Villa di Tirano # ss.38 ore 13.43

Madonna di Tirano # P.L ore 13.51

Tirano # ss.38-sp.26 ore 13.53

Lovero ; sp.27 ore 14.01

Mazzo di Valtellina : sp.27 14.07

Grosio # sp.27 ore 14.14

Sondalo-Bolladore # sp.27 ore 14.25

Le Prese # sp.27 ore 14.29

Cepina-Valdisotto # sp.27 ore 14.42

Bormio # P.Cavour-v.Monte Braulio-ss.38 ore 14.52

Bv. di Livigno # ss.38 – galleria (30m) ore 15.00

Terza Cantoniera # ss.38 ore 15.40

Bv. Umbrailpass # ss.38 ore 15.47

PASSO DELLO STELVIO # ss.38 ore 16 circa