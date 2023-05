Ciclismo, Giro d’Italia: l’abbraccio dei tifosi nella tappa Sabbio Chiese-Bondone

martedì, 23 maggio 2023

Sabbio Chiese (Brescia) – La 16esima tappa del Giro d’Italia ha preso avvio stamani da Sabbio Chiese (Brescia) con destinazione Monte Bondone, 203 chilometri. La terza settimana si apre con una frazione durissima. Cinque GPM in programma per un dislivello totale di 5200 metri. Dalla Lombardia al Trentino Alto Adige attraversando salite come il Passo Santa Barbara, il Passo Bordala, il Matassone e la Serrada, prima del gran finale in cima al mitico Monte Bondone.

Il gruppo, forte di 130 unità, è transitato al km 0 alle 11.06. Non partiti i dorsali numero 2 Davide Ballerini (Soudal Quick-Step) e 133 Simon Clarke (Israel – PremierTech). Grande entusiasmo sulle strade del Garda e del Roveratano e sulla salita di Serrada e a Folgaria. Lo scorso anno il Giro d’Italia era arrivato a Lavarone. Il passaggio è stato salutato con grande entusiasmo dal pubblico, bambini, famiglie e appassionati. E grande folla – nonostante il tempo incerto – sul Bondone dove si concluderà la tappa.