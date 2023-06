Chiusure notturne per lavori tra via Brennero a Trento e la statale 47 della Valsugana

martedì, 6 giugno 2023

Trento – Il Comune di Trento sta eseguendo degli interventi di consolidamento sullo svincolo tra via Brennero e la statale 47 della Valsugana. Per smontare il ponteggio sospeso su via Brennero e per eseguire le prove di collaudo sarà necessaria l’interruzione notturna del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia di parte di via Brennero e di via Bolzano all’altezza degli svincoli della tangenziale in località Canova: dalle ore 21 dell’8 giugno alle ore 5 del 9 giugno e dalle ore 21 del 9 giugno alle ore 5 del 10 giugno.

Tale interruzione comporterà anche la chiusura degli svincoli in uscita dalla tangenziale e più precisamente: provenendo da Trento sud: chiusura svincolo uscita 9A – Trento nord; provenendo da Pergine: chiusura svincolo uscita Trento nord.