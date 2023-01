Chiusura per lavori della statale 671 della Val Seriana

sabato, 14 gennaio 2023

Clusone – Anas ha programmato la sostituzione delle barriere di sicurezza spartitraffico sulla strada statale 671 “della Val Seriana”.

Per consentire i lavori in piena sicurezza, la statale sarà chiusa al traffico tra il 2,480 al km 8,180, corsia in direzione Clusone, dalle ore 21 del 18 gennaio alle 5 del giorno successivo. In direzione Bergamo, invece, la strada verrà chiusa nella notte del 19 gennaio fino alle 5 del giorno successivo, nella medesima fascia oraria.

Durante gli interventi la circolazione sarà deviata sulla viabilità locale, tra lo svincolo di Pedrengo/Torre dei Roveri e lo svincolo di Nembro/Selvino, tramite apposita segnaletica.