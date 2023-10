Chiusura invernale, stop alle auto e moto sul Crocedomini

lunedì, 30 ottobre 2023

Breno – Chiudono i passi alpini. Domani, martedì 31 ottobre, chiude il Passo Crocedomini: la Provincia di Brescia ha predisposto la chiusura della Sp345 “delle Tre Valli” del Passo Crocedomini sui tre versanti: l’off limits a qualsiasi tipo di veicolo scatterà a partire dalle 14 di domani.

In questi giorni gli enti (Anas, Province di Brescia, Bergamo e Sondrio) che hanno in gestione le strade dei passi alpini hanno predisposto il piano delle chiusure. Il primo stop ad auto e moto è stato sul Gavia, quindi il Passo Vivione, domani toccherà al Crocedomini e nella prossima settimana seguiranno gli altri passi, San Marco, Mortirolo, Stelvio, Spulga e Forcola. In territorio svizzero è ancora chiuso il passo Bernina per la frana a Pozzolascio che ha interrotto la strada.