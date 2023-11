Chiusura invernale della pista ciclo pedonale Sentiero Valtellina

venerdì, 17 novembre 2023

Tirano – La pista ciclo pedonale “Sentiero Valtellina” nel territorio di competenza della Comunità Montana Valtellina di Tirano, da San Giacomo di Teglio a Grosio, come previsto dal Regolamento Provinciale resterà chiusa al transito fino al prossimo 1° marzo 2024. I periodi di apertura al pubblico, tenuto conto del notevole sviluppo e del particolare contesto ambientale in cui si sviluppa la pista, si potrebbero comunque verificare delle locali situazioni di non ottimale fruibilità del percorso per presenza di ghiaccio, neve, fogliame o di ostacoli improvvisi quali rami o di asfalto deformato dalle radici. I fruitori della pista sono pertanto tenuti a percorrere il sentiero con la massima attenzione, prudenza e, nel caso dei velocipedi, ad una velocità idonea a garantire la propria e altrui incolumità e comunque non superiore a 20 km/h.