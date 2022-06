mercoledì, 1 giugno 2022

Tirano – Chiusa la linea ferroviaria Tirano-Colico per 75 giorni, è polemica tra gli utenti del treno in Valtellina. Dal 26 giugno e per due mesi e mezzo RFI ha previsto la chiusura completa della tratta ferroviaria che collega Tirano (Sondrio) a Colico (Lecco) per opere di manutenzione. Ci sarà un servizio sostitutivo con bus, che rimpiazzerà le 64 corse di treni al giorno, ma gli effetti saranno sul traffico.

Infatti la Filt Cgil stima che nei 75 giorni di chiusura sulle strade della Valtellina ci saranno 120 corse di autobus in più. Per valutare l’impatto è stato chiesto un incontro urgente a Rfi.