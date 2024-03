Chico Forti tornerà in Italia dopo 24 anni di carcere: le reazioni

venerdì, 1 marzo 2024

Trento – Chico Forti tornerà in Italia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dalla Casa Bianca ha annunciato che “dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio. E’ un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti”.

In occasione del 65esimo compleanno di Chico Forti è stato festeggiato a Trento dallo zio Gianni con Wilma e dagli amici storici del Comitato. Una Chance per Chico. Il gruppo si era ritrovato nel cortile di Palazzo Benvenuti, sede della Banca del Trentino Alto Adige in via Belenzani, dove è posta la statua in marmo candido di Carrara dedicata a Chico e finanziata dalla famiglia Bocelli. L’imprenditore trentino incarcerato da più di 24 anni, dopo una condanna per l’accusa di omicidio, tornerà presto in Italia.

Il presidente della Provincia Fugatti: “Apprendiamo con gioia l’annuncio del trasferimento in Italia di Chico Forti”. Così il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, a seguito della notizia ufficializzata dalla premier Giorgia Meloni”. “Si tratta dell’epilogo di una lunga e sofferta storia, che ha visto anche il convinto interessamento e sostegno delle istituzioni trentine – continua Fugatti -. Confidiamo di poter consentire ai suoi cari – che lo attendono a Trento da 24 anni – di riabbracciarlo al più presto”.

Soddisfazione da parte del presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher per l’annuncio della premier Meloni che riguarda il trentino “Siamo davvero contenti della notizia che Chico sarà trasferito in Italia dove potrà scontare la propria pena dopo lunghissimi anni di detenzione negli Stati Uniti. Aldilà della sua vicenda giudiziaria, sui cui non entriamo, c’è quella umana di una persona che ha mantenuto dignità e speranza, oltre ad un grande amore per il proprio Trentino. Tutti aspetti che avevo potuto verificare di persona nell’estate del 2022, quando mi sono recato a trovare Forti in cella a Miami”.

“La notizia diffusa in video dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni arriva graditissima in Trentino, che l’accoglie con sollievo dopo averla attesa per lunghi anni. Anche il Consiglio provinciale se n’è occupato a più riprese, sempre auspicando il ritorno in patria del nostro conterraneo, per troppo tempo detenuto in Florida. Non vediamo l’ora che accada e siamo grati alle autorità e agli uomini di buona volontà che hanno reso possibile questa svolta, così come siamo vicini ai familiari di Chico”, afferma Claudio Soini, presidente del Consiglio provinciale.