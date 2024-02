Chiavenna: Ance ha incontrato l’assessore regionale Sertori

mercoledì, 28 febbraio 2024

Chiavenna (Sondrio) – Il Consiglio Generale di Ance Lecco Sondrio, presieduto da Luca Fabi, ha incontrato a Chiavenna l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche Massimo Sertori. Accanto a Sertori erano presenti il consigliere Sebastiano Guerini, alla guida di Betonvaltellina Srl e Crezza, il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta e il vicario della Comunità Montana della Valchiavenna e sindaco di Samolaco Michele Rossi.

Nell’incontro numerosi i temi affrontati, a cominciare dall’utilizzo di materiale riciclato, proveniente da impianti di frantumazione locali, nei lavori pubblici già appaltati e in corso di realizzazione – come la variante di Tirano – e nei numerosi altri interventi in programma, quali gli allargamenti della statale 38, il cavalcavia della Sassella e della tangenziale Sud di Sondrio, per permettere di impiegare materiale a “km zero” stoccato nei depositi della Valtellina. Sertori si è anche soffermato sulle opere in programma tra la provincia di Sondrio e quella di Lecco – come il consolidamento della galleria del Monte Piazzo, gli ampliamenti degli svincoli di Dervio e Piona e la ciclabile tra Lecco ed Abbadia Lariana – oltre ai lavori in programma per la riqualificazione della statale 36, sempre in vista delle Olimpiadi, che rappresentano “una grande occasione per il nostro territorio, perché, una volta finite le Olimpiadi, i lavori infrastrutturali resteranno a beneficio di tutti”.

Sertori ha assicurato che a breve sarà organizzato un incontro con il nuovo Responsabile della Struttura Territoriale Anas Nicola Prisco, a cui saranno invitate anche le associazioni in rappresentanza della filiera delle costruzioni di Lecco e Sondrio.

Ulteriori temi affrontati sono stati quello della revisione periodica del prezziario regionale delle opere pubbliche in Lombardia e quello della presenza di arsenico nelle terre da scavo in Valtellina.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente Luca Fabi sulla disponibilità offerta dall’Assessore regionale e dalle istituzioni locali, cui è stata manifestata l’intenzione di Ance Lecco Sondrio di collaborare attivamente per la soluzione dei problemi locali.