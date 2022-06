Chiavenna, la Notte Bianca compie dieci anni: appuntamento il prossimo weekend, gli eventi

sabato, 4 giugno 2022

Chiavenna – Musica dal vivo e animazione per cominciare, aperitivi, balli, giochi e shopping serale per proseguire, fino al taglio della torta di compleanno per festeggiare tutti insieme.

La Notte Bianca di Chiavenna compie dieci anni e la ricorrenza verrà celebrata venerdì 10 e sabato 11 giugno con un’edizione speciale della manifestazione promossa dall’Unione del Commercio e del Turismo, tramite l’Associazione Mandamentale e Valchiavenna Shopping, e organizzata da Events&Festival, con il sostegno del Comune di Chiavenna e della Comunità Montana della Valchiavenna e la collaborazione del Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna. Tra il nono e il decimo compleanno sono trascorsi tre anni e lo stop imposto dalla pandemia ha fatto crescere la voglia di riunirsi e di riappropriarsi dei luoghi della città: un’opportunità che la Notte Bianca offre grazie a un programma diffuso che si divide fra Pratogiano, le piazze Bertacchi, Crollalanza, Ploncher, Pestalozzi e Persenico, Santa Maria, Santa Rosalia e le vie del centro. Eventi che uniscono le diverse zone della città lungo un ideale percorso che i partecipanti potranno seguire secondo il loro gradimento. Per Davide Bergna di Events&Festival, ideatore e organizzatore del calendario di eventi di Valchiavenna Shopping, è il definitivo superamento di due anni difficili: “Finalmente possiamo festeggiare insieme i dieci anni della Notte Bianca – sottolinea -: è un traguardo importante per una manifestazione ancora relativamente giovane ma che al contempo inizia ad avere una sua storia. Ci aspetta una due giorni di eventi che si concentrerà la notte di venerdì in Pratogiano per poi entrare nel vivo con il taglio della torta sabato pomeriggio in piazza Pestalozzi e dare il via alla Notte a partire dalle ore 21 con nove palchi attivi contemporaneamente nel centro storico cittadino”.

La due giorni avrà inizio del pomeriggio di venerdì 10 giugno per un programma che fino alle due di notte animerà la zona di Pratogiano: musica e animazione, giochi e giostre per i più piccoli, lo stand di “Chiamarsi Boiler”, il concerto della Scuola Civica Band, con la cantante Raffaella Natale e il chitarrista Simone Zecca, dalle ore 21 alle ore 23, e il Dj set con “Lido Beach” per arrivare fino alla notte. Sarà inoltre attivo il servizio di bar e ristorante con il Sorel e il Locale. Dal venerdì al sabato non cambieranno l’atmosfera di festa che avvolgerà Chiavenna e il divertimento assicurato ai partecipanti con le proposte che si moltiplicheranno allargandosi da Pratogiano alle diverse zone della città. Concerti, esibizioni di danza, Dj set, aperitivi, parco giochi e shopping serale per intrattenere il pubblico e rendere indimenticabile l’edizione del decennale della Notte Bianca. L’appuntamento per il taglio dell’enorme torta di compleanno, che darà il via alla festa, è fissato alle ore 18 in piazza Pestalozzi.

“La proposta è molto articolata, per i diversi gusti e per tutte le età – sottolinea la presidente mandamentale dell’Unione del Commercio e del Turismo Anna Del Curto -: l’organizzazione è resa possibile grazie all’impegno economico e alla partecipazione attiva di numerosi operatori della città, ai quali va un sentito ringraziamento. La manifestazione è pensata per divertire sia i turisti che i residenti: l’invito che rivolgiamo a tutti è di venire a trovarci in questi due giorni per scoprire le tante sorprese che la Notte Bianca riserverà”.

Il programma completo, con l’elenco dei vari appuntamenti, è consultabile sul sito dell’Unione del Commercio e del Turismo www.unione.sondrio.it e su www.valchiavenna.shop.

I dieci anni di Notte Bianca saranno soltanto l’inizio: gli eventi proposti dall’Unione del Commercio e del Turismo proseguiranno con “Chiavenna in musica”, sabato 2 luglio, a partire dall’8 tutti i venerdì di luglio e agosto, la versione estiva di “Aperitivi Gourmet” il 15 luglio e la “Notte di San Lorenzo” il 10 agosto.