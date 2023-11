Chiavenna, il programma delle iniziative natalizie

mercoledì, 22 novembre 2023

Chiavenna – Il conto alla rovescia è quasi terminato. Venerdì 1 dicembre, alle 18, si accenderanno le luminarie nelle vie e nelle piazze di Chiavenna regalando a residenti e turisti un primo assaggio di Natale. Fino a domenica 7 gennaio 2024 resteranno accese tutti i giorni dalle 17 all’una di notte.

L’iniziativa è parte integrante di ‘Natale insieme Chiavenna 2023’, programma allestito per le festività dall’Unione Commercio e Turismo, tramite la sua Associazione Mandamentale e Valchiavenna Shopping, in collaborazione con il Comune, il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna e la Pro Chiavenna.

“Una collaborazione sempre più viva, sempre più intensa – commenta Anna Del Curto, presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione – che aumenta l’attrattività di Chiavenna: il gioco di squadra è vincente. Noi commercianti siamo stati impegnati soprattutto sul versante luminarie e la risposta degli operatori è stata ottima. Grande novità di quest’anno è il ritorno del Capodanno in piazza, evento che sarà possibile anche grazie al contributo concesso dalla Provincia di Sondrio al Comune di Chiavenna per le iniziative natalizie. L’appuntamento è dalle 22 in piazza Bertacchi”.

“Anche quest’anno festeggiamo il periodo natalizio con un calendario ricco di eventi e pensato per tutte le età – afferma Andrea Giacomini, assessore al Turismo di Chiavenna – grazie al grande impegno di tante associazioni del territorio. Chiavenna si conferma una città viva, attiva, attenta alle esigenze dei bambini, delle famiglie e dei turisti, con tanta voglia di far conoscere le proprie bellezze in un’atmosfera suggestiva come quella natalizia, collaborando in armonia. Credo possa essere una bella occasione per vivere con noi questo magico periodo”. Le tante iniziative di ‘Natale insieme Chiavenna 2023’ (riassunte nella locandina) richiameranno tanti visitatori in città.

“Nel corso degli ultimi dieci anni, Chiavenna è diventata sempre più un luogo di villeggiatura scelto per la buona varietà e buon livello dei servizi, a partire dalla ristorazione, dal commercio e dalle attività outdoor – spiega Filippo Pighetti, direttore del Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna – e per questo motivo è fondamentale proporre ai turisti un valido calendario di iniziative ed eventi. In questo contesto si inserisce la valida e collaudata collaborazione con l’Associazione mandamentale dell’Unione CTS, con il Comune, la Pro Chiavenna e le tante associazioni presenti sul territorio. Le proposte proseguiranno oltre il Capodanno: Chiavenna ospiterà il “Trofeo della Befana” con più di 300 bambini che arriveranno in Valle, con le rispettive famiglie, per vivere l’esperienza dei campus di basket. E nel 2024, c’è l’appuntamento con i Winter World Masters Games (dal 12 al 21 gennaio) che porterà a Chiavenna i campioni master di hockey provenienti da tutto il mondo”.