Cessate il fuoco: in Valle Camonica 300 donne chiedono di fermare la guerra

domenica, 28 gennaio 2024

Malegno (Brescia) – Donne in cammino per la pace, ieri in numerose città e in una settantina di Comuni del Bresciano. In Valle Camonica più di 300 donne vestite di nero hanno chiesto di fermare il genocidio in corso a Gaza.

“Vogliamo che questo nostro silenzio diventi assordante e per questo ci siamo unite alle donne di altri 150 paesi della provincia di Brescia e di tutta Italia”, è il messaggio lanciato dalle “Donne in Cammino per la pace” che sono tornate davanti a municipi e sedi istituzionali per chiedere “Cessate il fuoco“, nella Striscia di Gaza così come in tutti gli altri luoghi di guerra.