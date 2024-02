Cerveno, ultimato il restauro della Via Crucis: inaugurazione il 24 febbraio. Il programma

giovedì, 8 febbraio 2024

Cerveno (Brescia) – La Parrocchia di Cerveno organizza una serie di celebrazioni religiose e civili a completamento del restauro di tutto il santuario della Via Crucis annessa alla chiesa parrocchiale di San Martino vescovo. Si tratta di tre eventi rivolti alla comunità di Cerveno, alla Valle Camonica e a coloro che in modo diverso hanno favorito e sostenuto il grande intervento durato dal 2020 (foto © Bazzoni).

Celebrazioni e inaugurazione

Gli eventi in programma sono 3, tra celebrazioni religiose e inaugurazione civile:

14 febbraio, ore 18.15 – Mercoledì “delle Ceneri”

Celebrazione della Santa Messa col rito dell’Imposizione delle Ceneri nella Cappella XIV del Santuario per la comunità di Cerveno

16 febbraio, ore 20 – Venerdì dopo le Ceneri – Quaresima

Benedizione delle Statue del Santuario e Celebrazione della Via Crucis. Presiede monsignor Gaetano Fontana, vicario generale della diocesi di Brescia. Partecipano i sacerdoti della Valle con i propri parrocchiani. La celebrazione è accompagnata dal Coro “Il Tesoretto”.

24 febbraio, ore 18

Inaugurazione e presentazione della fine dei restauri alla presenza del vescovo monsignor Pierantonio Tremolada, delle autorità civili e religiose, MIC, enti pubblici, finanziatori, sponsor e restauratori.

Il restauro

Interventi su intonaci dipinti delle pareti (foto © Rapuzzi), statue in stucco poste nel fondo delle cappelle e per consolidare il pavimento i restauratori hanno proceduto spostando alcune delle statue lignee così da agevolare le operazioni di pulizia, consolidamento e ritocco di ogni componente. In particolare, le statue lignee sono state oggetto di un faticoso intervento di rimozione di stratificazioni pittoriche non originali che durante i secoli erano stati poste da mani diverse. Il restauro ha consentito di restituire le originali cromie che durante i secoli erano state alterate se non addirittura, per alcune porzioni, stravolte. I colori sono stati poi consolidati, ove necessario e, in alcuni punti, integrati con pigmenti naturali e reversibili. Lo stesso è avvenuto per le statue in stucco, alcune delle quali erano in pessime condizioni, per cui si è dovuto procedere con operazioni meccaniche di consolidamento anche rimuovendo delle grossolane aggiunte del secolo scorso. Il restauro degli affreschi interni delle cappelle ha permesso di restituire degli splendidi cieli e fondali scenografici decorati con mitici palazzi di città. Si è, innanzitutto, proceduto a rimuovere le ‘tinteggiature’ che avevano coperto alcune parti e a consolidare alcuni punti dell’intonaco bisognosi di intervento. Anche i parapetti in legno sono stati smontati, rimosse le tinteggiature, consolidate con stucco delle piccole mancanze e riverniciati.

Le opere appaiono oggi come erano state pensate dagli ideatori del santuario. Durante gli ultimi tre anni si sono restaurati tutti gli affreschi che decorano le pareti del santuario e le coperture delle volte della scala e della XIV cappella (del Sepolcro). Il restauro è quindi completo anche sul fronte di tutte le superfici murarie. Sono stati consolidati gli intonaci, ove ammalorati, rimosse le precedenti integrazioni e ritocchi (anche le ridipinture) e uniformato tutte le superfici.

Il restauro è stato sostenuto da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Cerveno, Comunità Montana di Valcamonica, diocesi di Brescia, Riva Acciai di Cerveno, A.B.P. Gruppo Nocivelli- R.P.P. la nuova luce, i cittadini di Cerveno e della Valle Camonica e la parrocchia di Cerveno.

I restauri durante l’ultimo ventennio

Negli anni 2000 e 2001 sono stati realizzati importanti interventi di straordinaria manutenzione con il rifacimento del tetto e la bonifica muraria.

Per quanto riguarda la conservazione delle Cappelle, la Parrocchia di Cerveno ha effettuato: un primo restauro dal 2010 al 2013 sulle prime quattro Cappelle-Stazioni; un secondo restauro dal 2017 al 2018 sulla V Cappella-Stazione e sulla VIII Cappella-Stazione; ultimo intervento conclusivo dal 2020 al 2023 con restauro completo di tutte le superfici affrescate del santuario e di 6 cappelle (stucchi, legni, affreschi); inserimento del nuovo impianto di illuminazione. Tra i promotori del restauro figurano Marzia Romano, sindaco di Cerveno, che ha avviato la cooperazione con gli enti locali e don Giuseppe Franzoni, parroco pro tempore di Cerveno dal 2011, che ha promosso il restauro, gestito le pratiche di autorizzazione e i rapporti con il MIC, la Diocesi di Brescia e i private, la direzione del progetto di valorizzazione e comunicazione è stato coordinato da Federico Troletti.

Finanziamento di restauro dell’ultima tranche di lavori 2020-2023

L’ultimo intervento di restauro – che ha visto la conclusione delle precedenti tranche, più piccole e distribuite nel tempo – ha interessato ben 6 stazioni, tra cui la XIV ovvero la più grande anche per la superficie pittorica, e tutta la scala (con affreschi), è stato possibile grazie al fondamentale contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia concretizzato nell’“Emblematico Maggiore”.

Restauratori del consorzio “Indaco”: Gabriele Chiappa & Alessandra Didonè – affreschi e stucchi; Luciano Gritti – sculture; Giovanna Jacotti – sculture; Franco Blumer – metalli (restauratore esterno collaboratore di Indaco)

Architetti direttori lavori: Mario Gheza, Paolo Blam e Federica Fonatti

Soprintendenza di competenza del restauro – SABAP Brescia – Bergamo: architetto Luca Rinaldi, dottor Vincenzo Gheroldi e architetto Camilla Rinaldi.