Cerveno: svelamento di una targa per ricordare Giacomo Cappellini

sabato, 23 marzo 2024

Cerveno (Brescia) – Svelamento di una targa per ricordare Giacomo Cappellini, medaglia d’oro delle Resistenza, fucilato il 24 marzo 1945 in Castello a Brescia. Domani – domenica 24 marzo – verrà scoperta una targa posizionata all’interno del cimitero di Cerveno.23

A Giacomo Cappellini (nel foto), comandante del Gruppo C8 della Divisione Fiamme Verde Tito Speri, sono dedicate diverse vie e piazze in numerosi paesi della Valle Camonica.

Il suo contributo alla causa dei partigiani fu fondamentale e dal suo paese natale gli viene ora un riconoscimento, una dedica che il sindaco Marzia Romano inaugurerà domani pomeriggio.

La cerimonia, organizzata dal Comune di Cerveno in collaborazione con le associazioni partigiane camune Anpi, Fiamme Verdi e Anei Valle Camonica, prenderà avvio alle 14.30 nella scuola primaria, intestata proprio a Giacomo Cappellini e interverranno le “Voci resistenti“, con letture in musica a cura di Luigi Pozza e Laura Cappellini. Poi i saluti del sindaco di Cerveno Marzia Romano con il successivo trasferimento al cimitero, dove prenderanno la parola i familiari e, al termine, l’omaggio alla targa commemorativa. Sarà un momento di riflessione e di celebrazione del valore che Giacomo Cappellini ha lasciato in eredità.