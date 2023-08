Redagno: il museo GEOlogico celebra i 25 anni di fondazione

giovedì, 31 agosto 2023

Redagno (Bolzano) – Il Museo GEOlogico di Redagno (Bolzano) celebra i 25 anni di fondazione con una speciale cerimonia. Con la loro iniziativa alcuni rappresentanti della popolazione di Redagno hanno reso accessibili al pubblico i primi importanti reperti scientifici provenienti dalla gola del Bletterbach, gettando così le basi per il GEOPARC Bletterbach. Nel 1998, sotto la guida dell’Associazione Pro Musei di Aldino, la struttura presso la Casa Peter Rosegger a Redagno di Sopra è stata inaugurata.

Nel contesto di una festa per il 25esimo anniversario, sabato 2 settembre, alle 15, presso il Museo GEOlogico a Redagno di Sopra, i ricercatori Hans Kerp (Università di Münster), Giuseppe Leonardi (Università di Roma) ed Evelyn Kustatscher (Museo di Storia Naturale dell’Alto Adige) rifletteranno sulla storia, il presente e il futuro della ricerca nella gola del Bletterbach. Tutti e tre sono strettamente legati all’esplorazione del Dolomiti Patrimonio Unesco Bletterbach. Sarà presente anche il Presidente della Provincia Arno Kompatscher.

La festa avrà inizio già alle 14 con un programma per bambini, dopo i discorsi seguiranno una visita guidata al museo ed un piccolo brindisi.