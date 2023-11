Cerimonia a Darfo Boario, messaggio dagli emigranti camuni

martedì, 21 novembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Gli emigranti camuni si sono ritrovati a Darfo Boario Terme per la cerimonia annuale dove sono state condivise esperienze vissute lontano dall’Italia, con storie di chi lo scorso secolo ha lasciato la Valle Camonica per trovare fortuna all’estero, in particolare Belgio, Francia, Germania e Svizzera e tutti hanno sottolineato l’accoglienza dei diversi Paesi.

E’ stata anche l’occasione per festeggiare i 40 anni di fondazione dell’associazione Emigranti Camuni, con sede a Darfo Boario Terme, creata da un gruppo di emigranti della Valle Camonica, capitanati dal compianto cavaliere Mario Pellegrinelli, rientrati in Italia dopo anni di sacrifici trascorsi all’estero.

Il simbolo è il monumento realizzato dallo scultore Raffaele Amoruso e dedicato al sacrificio dell’emigrante. In questi 40 anni i consiglieri e i presidenti dell’Associazione – Anna Bettoni, Vincenzo Montanelli e Aurelio Montanelli – hanno svolto tante attività tra cui il mantenimento del monumento, aiutato in pratiche burocratiche chi voleva rientrare in Italia, promosso il raduno a novembre di ogni anno al ricordo degli emigranti, concorsi nelle scuole della Valle Camonica per sensibilizzare i ragazzi sull’emigrazione di ieri e oggi, con testimonianze e organizzato mostre a tema e contatti con circoli di Italiani all’estero.

La giornata, che ha visto la presenza di cittadini, emigranti rientrati in Italia, autorità civili e militari, tra cui il presidente dell’associazione Elio Montanelli, il sindaco di Darfo Dario Colossi, l’assessore della Comunità Montana Massimo Maugeri, il comandante della Stazione carabinieri di Darfo Alfonso Guariglia, il comandante della Polizia Stradale di Darfo Cristian Scalvinoni, i gruppi alpini di Darfo Boario e della Bassa Valle Camonica, Aido e Avis, una delegazione proveniente dalla Svizzera, è stata aperta con il ritrovo presso il monumento dell’emigrante in piazzale Einaudi, deposizione della corona e gli interventi delle autorità, poi i partecipanti hanno raggiunto il santuario Madonna degli alpini dove è stata celebrata la Santa Messa. Al termine un momento conviviale. I diversi momenti della giornata sono stati allietati dalla banda cittadina di Darfo Boario.

di Antonia Colombo