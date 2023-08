Cerimonia a Breno, ricordato l’agente della Stradale Antonio Marino

sabato, 5 agosto 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Con una cerimonia sentita e alla presenta delle autorità civili, religiose e militari è stato ricordato nel 66esimo anniversario della morte Antonio Marino, nato a Reggio Calabria il 7 febbraio 1934, arruolato nella Polizia di Stato nel 1954 che morì sul lavoro – il 5 agosto 1957 – in un incidente in località Lanico di Malegno (Brescia), nell’affrontare con la sua motocicletta Guzzi Astore Polizia 12728, una curva usciva di strada andando ad urtare contro un muro. Gravemente ferito, venne soccorso dal suo capopattuglia Nevio Sotgiu e trasportato con un’ auto di passaggio nel vicino ospedale di Breno (Brescia) dove però giungeva privo di vita.

Antonio Marino lavorava al distaccamento della Polizia Stradale di Breno, poi trasferito a Darfo Boario Terme negli anni successivi. Il 6 dicembre dello 2022 l’Anps ha fortemente voluto un’iniziativa che per ricordare Antonino Marino e Salvatore Sorbera, alla presente dell’allora Capo della Polizia Lamberto Giannini.

In mattinata la cerimonia alla presenza di Mirella Pontiggia, vice questore di Bergamo e commissario della Polizia Stradale di Bergamo che in questo periodo sovrintende alla Polizia Stradale di Brescia, Nancy Perrotta della questura di Brescia, del capitano Yuri Abbate, capitano dei carabinieri della Compagnia di Breno, del comandante della Polizia Stradale di Darfo Boario Cristian Scalvinoni, del personale della questura di Brescia e degli agenti della sede della Polizia Stradale di Darfo Boario, il sindaco di Breno, Alessandro Panteghini e don Claudio Sarotti che ha tenuto la cerimonia religiosa.

Al termine della celebrazione è stata deposta una corona di fiori a Breno.

di A. Pa.