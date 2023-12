Centro Termale di Ponte di Legno: quattro milioni di euro dal Bim Valle Camonica

lunedì, 25 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Via libera alla convenzione tra il Consorzio BIM di Valle Camonica e il Comune di Ponte di Legno, con un finanziamento di 4 milioni di euro da parte del BIM per la realizzazione del centro termale e di benessere di Ponte di Legno, le cui opere sono in fase di esecuzione da parte della Società di progetto SpV Terme di Pontedilegno srl aggiudicataria del project financing bandito dal Comune di Ponte di Legno nel 2019.

Il contesto internazionale post-pandemia, aggravato dagli eventi bellici in atto tra la Russia e l’Ucraina, ha determinato un significativo incremento dei costi di materiali ed energia, causato da interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali con conseguente rallentamento nella produzione e aumento della domanda in diversi settori, incluso quello delle materie prime, ha inciso significativamente nel cronoprogramma e sui costi di realizzazione del centro termale di particolare complessità strutturale ed impiantistica. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un centro wellness su sei piani, ideato per completare la grande offerta turistica del territorio in un’ottica di complementarietà e di completamento degli interventi del Comprensorio Temù-Ponte di Legno-Passo Tonale.

Il Consorzio BIM – in base all’accordo col Comune di Ponte di Legno – si impegna ad inserire nella propria programmazione di spesa 4 milioni di euro, utilizzando le risorse trasferite dalla Provincia di Brescia e provenienti dai canoni concessori di cui alla legge regionale 5 del 2020.

Red. At.