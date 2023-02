Censiti dal Fai tre patrimoni della Valtellina e due del Bresciano

giovedì, 16 febbraio 2023

Bianzone (Sondrio) – Tra i beni e i luoghi del cuore censiti dal Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) spiccano due patrimoni della Valtellina, Palazzo Besta di Bianzone, Chiesa del Sassello a Bormio e Foresta Regionale Bagni di Masino in Val Masino, e due del Bresciano, Strada della Forra, Tremosine sul Garda e Chiesa di Santa Maria Assunta ad Adro. I “Luoghi del Cuore” che hanno ottenuto almeno 2.500 voti potranno partecipare al “Bando per la selezione degli interventi” post censimento.

Ecco i risultati lombardi del più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale e paesaggistico italiano

CLASSIFICA DEI 30 LUOGHI PIÙ VOTATI IN LOMBARDIA

Posizione in classifica regionale Posizione in classifica nazionale

1° 9° 19.001 Villaggio operaio di Crespi d’Adda, Capriate San Gervasio (BG)

2° 10° 17.993 Villa Mirabellino nel Parco della Reggia, Monza (MB)

3° 14° 13.832 Santuario e Chiesa rupestre di San Vittore Martire, Brembate (BG)

4° 22° 10.226 Plesso storico di San Michele, Torre de’ Busi (BG)

5° 28° 8.217 Circolo Combattenti e Reduci, Milano

6° 34° 7.772 Paesaggio rurale di Cavagna – S. Egidio, Lecco

7° 39° 7.238 Cascina dei Poveri, Busto Arsizio (VA)

8° 41° 6.978 Oratorio della Beata Vergine Assunta, Calvenzano (BG)

9° 58° 4.717 Ospedale Serbelloni, Gorgonzola (MI)

10° 72° 4.167 Chiesa del Sassello, Bormio (SO)

11° 83° 3.836 Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro, Leggiuno (VA)

12° 89° 3.604 Cripta di Sant’Eusebio, Pavia

13° 90° 3.591 Cappella di San Rocco (di Girolamo Romanino), Villongo (BG)

14° 94° 3.356 Corenno Plinio, Dervio (LC)

15° 103° 3.121 Santuario della Madonna dell’Olmo, Verdellino (BG)

16° 111° 2.919 Strada della Forra, Tremosine sul Garda (BS)

17° 114° 2.837 Chiesa di San Lazzaro, Pavia

18° 117° 2.684 Chiesa di San Giorgio, Bottanuco (BG)

19° 119° 2.673 Palazzo Besta, Bianzone (SO)

20° 124° 2.334 Deposito tram interurbani ATM (ex Stel), Desio (MB)

21° 126° 2.245 Chiesa di San Tommaso, Acquanegra sul Chiese (MN)

22° 129° 2.159 Brughiera del Gaggio, Lonate Pozzolo (VA)

23° 132° 2.132 Foresta Regionale Bagni di Masino, Val Masino (SO)

24° 135° 2.083 Villa La Valera e Borgo, Arese (MI)

25° 136° 2.040 Chiesa di Santa Maria della Neve o del Gazzo, Bagnolo Mella (BS)

26° 144° 1.803 Chiesa di Santa Maria Assunta, Adro (BS)

27° 148° 1.676 Villa Dati, Cella Dati (CR)

28° 155° 1.552 Piccolo Chiostro S. Mauro, Pavia

29° 160° 1.435 Villa Giulini, Boffalora Sopra Ticino (MI)

30° 164° 1.314 Chiesetta di Cascina Linterno, Milano

APPROFONDIMENTI

Palazzo Besta, Bianzone

Il Palazzo Besta di Bianzone si presenta come esempio di dimora nobiliare alpina rinascimentale, circondato da due ettari di terreno. Ha conservato i suoi tratti originari: gli snelli comignoli, le lunette del cornicione di gronda, le simmetriche aperture contornate di pietra verde e la colombaia ai margini della proprietà, anch’essa con affreschi e decorazioni. La pianta ricalca la caratteristica forma a “U” di matrice medioevale. Il corpo di fabbrica, immediatamente di fronte all’ingresso, presenta al piano terra una nicchia affrescata, in stato di avanzato degrado. Al primo piano, si trova un interessante loggiato, costituito da cinque campate con archi a tutto sesto impostati su pilastrini in pietra verde di Tresivio. Il corpo principale del fabbricato è di forma rettangolare con i lati di circa 32 per 20 metri e si sviluppa su tre piani, oltre alle cantine. Una ripida scala, con una graziosa volta affrescata a grottesche, conduce ai piani superiori. A sinistra della scala, l’ingresso in una cucina con una particolare volta a ombrello e un grande camino. Adiacente, un piccolo locale foderato di legno. Sempre al pian terreno, i vani ricavati dalla chiusura del porticato ospitavano l’antico torchio e altri attrezzi agricoli. Al primo piano, si trova il salone principale, con raffigurati sulla volta alcuni episodi della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso. Il secondo piano, dissestato gravemente, presenta vani con pregevoli soffitti a cassettoni, mentre il piano cantinato è a volte. Votato nella speciale classifica “I Borghi e i loro Luoghi”, Palazzo Besta necessita di urgenti lavori di recupero.

Palazzo Besta fa parte della classifica speciale “I Borghi e i loro luoghi”.

Chiesa del Sassello, Bormio

La Chiesa della Beata Vergine del Sassello o della Pazienza di Bormio, dedicata alla Visita di Maria a Elisabetta, è comunemente nota come del Sassello per il sasso sul quale la chiesa è ancorata. Le prime notizie si ricavano da un’antica iscrizione, conservata nello sguincio della finestrella absidale, dove si legge che l’edificio venne fatto costruire nel 1398 da Giovanni Ianacini al cui figlio Brizio rimase il compito di completarne la decorazione. È probabile inoltre che lo stesso Brizio si occupò di far eseguire l’ancona, originariamente posta sull’altare della chiesa e ora conservata presso il Museo Civico di Bormio. Si tratta di un altare a sportelli raffigurante la Madonna con il Bambino tra le sante Lucia e Margherita. A partire dal 1684 il sacerdote Baldassarre Bellotti diede inizio a una serie di lavori di ristrutturazione: la chiesa fu ampliata e si realizzò un nuovo altare ligneo. A questo secolo risalgono anche le più antiche tavolette votive conservate nella chiesa. Tele, paramenti e suppellettili arricchiscono la chiesa, che oggi versa in un tale stato di deterioramento da non consentire il rinvio degli interventi di recupero, sia della parte muraria e architettonica, sia degli affreschi, degli arredi e degli oggetti liturgici in essa conservati. I volontari del Gruppo FAI Bormio hanno scelto il censimento “I Luoghi del Cuore” affinché la popolazione residente e i molti turisti che frequentano il bormiese, acquisiscano consapevolezza sul valore di questo monumento e della necessità di salvaguardarlo.

La Chiesa del Sassello rientra nella classifica speciale “I Borghi e i loro luoghi”.

Strada della Forra, Tremosine sul Garda

La Strada prende il nome dalla forra scavata dal torrente Brasa nel territorio di Tremosine sul Garda. Un’opera ritenuta impossibile da realizzare e che fu costruita grazie all’intervento di Monsignor Giacomo Zanini e di Don Michele Milesi: essi convinsero della bontà dell’impresa il conte Vincenzo Bettoni, allora deputato. Con un’apposita legge si stabilì che il Governo avrebbe finanziato metà dell’opera, un quarto sarebbe stato pagato dalla Provincia e il resto dal Comune. I lavori iniziarono nel 1908 e si conclusero con l’inaugurazione il 18 maggio 1913. Nel 2020 la strada venne chiusa per dissesto ambientale e a maggio di quest’anno finalmente è stata riaperta, compreso il celebre tratto della Forra che Winston Churchill definì l’ottava meraviglia del mondo. Il comitato “Pro Loco Tremosine” si è attivato al censimento del FAI per promuovere una valorizzazione culturale e ambientale dell’area, attraverso la riqualificazione degli antichi sentieri che permettono di raggiungere la strada, così come la creazione di cartellonistica con grafica coordinata che possa essere utile a chi viene a scoprirla.