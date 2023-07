Cembra, un successo la rassegna Müller Thurgau: vino di montagna

sabato, 15 luglio 2023

Cembra (Trento) – Un successo la 36esima edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, manifestazione organizzata nei giorni scorsi dal Comitato Mostra Valle di Cembra grazie al supporto di Trentino Marketing e al coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate trentinowinefest.

Sold- out per la premiazione del 20° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, che ha visto protagoniste ben 11 etichette trentine sulle 22 totali premiate, presentata dal sommelier professionista e speaker radiofonico Andrea Amadei, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio alla scoperta dei profumi e degli aromi del vino. Presenti anche enologo e responsabile marketing della cantina Staatsweingut Meersburg, che ha conquistato la Medaglia d’Oro e la Menzione Speciale Miglior Vino Straniero. I due rappresentanti si sono fermati per le prime due giornate di manifestazione con l’obiettivo di conoscere meglio l’appuntamento e individuare modalità di sinergie future.

Tutto esaurito anche per lo show cooking “Sri Lanka Night” (foto © Luca Dalvit) con Nicky Brian e la compagna Andrealetizia, entrambi concorrenti di MasterChef Italia 11, che hanno offerto la possibilità di provare alcune specialità cingalesi in abbinata a Müller Thurgau confermando quindi, ancora una volta, la grande versatilità di questo prodotto.

Afflusso continuo a Palazzo Maffei dove sono state proposte in degustazione 76 etichette totali, con 52 vini italiani e 24 stranieri, oltre a 6 etichette di grappa trentina. Nel corso della quattro giorni, si sono susseguite diverse delegazioni di operatori di settori e sommelier professionisti provenienti sia dal Trentino che da Veneto, Basilicata, Sicilia, Abruzzo, Piemonte che hanno condotto degustazioni guidate. Il 10% del ricavato verrà donato al Consorzio “Il Bagnacavallo”, impegnato nella valorizzazione del vitigno autoctono “Burson” e duramente colpito dalle recenti alluvioni in Romagna.

Partecipate anche le masterclass proposte durante la rassegna, da quella di ONAV- Sezione di Trento alla verticale di Müller Thurgau Viach magnum, entrambe presso Corvèe, fino alla degustazione di vini della Valle di Cembra organizzata presso Cembra cantina di montagna, che ha visto oltre 40 appassionati coinvolti.

Oltre 200 i cocktail alla grappa serviti, realizzati in collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, con il sound di Dj Cocca in sottofondo.

Una sessantina i partecipanti al trekking enogastronomico tra i vigneti e ben 20 le e-bike che sono partite la domenica per un tour tra le cantine del territorio.

“Siamo davvero felici – ha spiegato Renzo Folgheraiter (primo da sinistra), presidente del Comitato Mostra Valle di Cembra – dei risultati ottenuti, che premiano il grande lavoro che tutto il comitato organizzatore ha svolto in questi mesi e in questi giorni. Lo conferma il grande apprezzamento del pubblico e l’arrivo in Valle di Cembra di persone da tutta Italia, che abbiamo accolto e a cui abbiamo costruito proposte su misura per far loro scoprire il territorio e il Müller Thurgau al meglio”.