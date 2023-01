Celebrazione a Brescia e ringraziamento del vescovo Tremolada

domenica, 15 gennaio 2023

Brescia – “Desidero anzitutto rivolgere a tutti voi un caloroso saluto e ringraziarvi per aver voluto partecipare a questa Eucaristia. In prospettiva cristiana è il modo più alto per esprimere a Dio la nostra lode riconoscente. La mia personale gratitudine si rivolge in particolare ai vescovi concelebranti, ai tanti sacerdoti, ai diaconi, ai consacrati e alle consacrate, ai responsabili delle diverse chiese cristiane, ai rappresentanti delle associazioni, non solo ecclesiali, a tutti i fedeli delle diverse comunità parrocchiali. Un saluto cordiale e deferente vorrei rivolgere alle autorità civili e militari, che mi onorano con la loro presenza. Saluto anche con tanto affetto familiari e amici”, con queste parole il vescovo Pierantonio Tremolada ha aperto la celebrazione del ringraziamento in cattedrale a Brescia.

Il vescovo monsignor Pierantonio Tremolada è stato accolto festosamente dai fedeli dopo sette mesi di lontananza, a causa di grave malattia che ha reso necessario il trapianto di midollo. Dopo il ritorno in diocesi avvenuto domenica scorsa e l’incontro in curia di lunedì scorso, nel pomeriggio monsignor Pierantonio Tremolada ha presieduto la celebrazione del ringraziamento in cattedrale e tra i concelebranti c’erano decine sacerdoti, i vescovi lombardi, tra cui il camuno monsignor Marco Busca, e il vescovo emerito di Brescia, monsignor Luciano Monari. Erano presenti le autorità, tra cui il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e il presidente della Provincia Samuele Alghisi, le forze dell’ordine e centinaia di fedeli. Tanta commozione e applausi al termine della cerimonia.

“La mia strada si apre nuovamente davanti a me – ha detto il vescovo Pierantonio Tremolada – Al bene che ho ricevuto, vorrei rispondere con altrettanto bene”.

Nell’omelia, in una cattedrale gremita di persone, il vescovo ha ringraziato le tante persone che in questi sette mesi hanno pregato per la sua salute. E ha chiesto a tutta la Diocesi di continuare a pregare perché, nel suo ministero, possa continuare a essere segno dell’amore di Cristo.