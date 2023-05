Celebrato il 1° Maggio in Trentino

lunedì, 1 maggio 2023

Ala – “I giovani hanno idee forti e approcciano il mondo dell’innovazione, della tecnologia e anche del lavoro in modo diverso e originale. Dobbiamo saperli ascoltare per costruire qualcosa di nuovo, per rifondare le basi del lavoro in un Paese che in passato ha guardato ai benefici immediati delle persone tutelate dimenticando di pensare al futuro, che è dei giovani, creando con loro uno spazio non solo lavorativo, ma più in generale di vita. Una dimensione di equilibrio sostenibile tra occupazione, sicurezza sul lavoro, famiglia. Dobbiamo quindi puntare su retribuzioni decorose e su ambienti di lavoro sani e sicuri. Per fare questo è necessario partire dalle scuole, formando i nostri ragazzi attraverso le iniziative che premiano dirigenti scolastici, insegnanti e gruppi che si impegnano sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro. È però importante fare squadra, essere propositivi; l’assessorato è attivo nel rendere più collaborativa la rete di tutti gli attori coinvolti puntando sul dialogo. Vi auguro una serena Festa pensando quindi alla costruzione del lavoro di domani, di cui siamo tutti responsabili e protagonisti per i nostri giovani”.

Così l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, che stamane è intervento al Polo artigianale di S. Margherita di Ala all’evento organizzato dalle Acli Trentine per celebrare il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori. L’iniziativa, che dopo la Messa ha visto anche la consegna di targhe al merito ai titolari delle aziende locali, è stata organizzata in particolare dal Circolo Acli di Ala, della parrocchia e dalla Cassa Rurale Vallagarina.

“Parlare di lavoro oggi in Italia – ha aggiunto l’assessore Spinelli – vuol dire parlare di sacrificio, particolarmente intenso a carico degli imprenditori, eroi per tanti fattori che ne rendono quasi impossibile l’attività: pressione fiscale incredibilmente alta rispetto al contesto europeo, complicazioni burocratiche e amministrative nettamente superiori in confronto ad altri territori, costi di materie prime ed energia notevolmente più alti che altrove. Di tutto questo soffre il mondo del lavoro, e soprattutto l’occupazione dei giovani.”

Il ricambio generazionale, i valori dell’impegno, della competenza ma anche l’importanza del sostegno familiare nei confronti dei lavoratori sono stati i temi toccati nei diversi interventi di oggi negli spazi aziendali (della ditta Verban snc) che a stento sono riusciti a contenere le tante espressioni della comunità che hanno voluto partecipare alla giornata di festa e riflessione.

“Il principio da cui dobbiamo partire – ha detto il presidente del circolo Acli di Ala Massimo Zendri – è la consapevolezza che ogni persona disoccupata rappresenta un impoverimento per la nostra società. Il nostro Paese ha un grande bisogno di puntare sulle nuove generazioni. Dobbiamo investire nella formazione come strumento indispensabile per la creazione di nuove figure con competenze ad alto e medio contenuto professionale.”

“È fondamentale – ha affermato il vicepresidente vicario delle Acli Trentine Walter Nicoletti – dare dignità al lavoro, che dobbiamo considerare come un elemento essenziale e funzionale all’emancipazione sociale e culturale delle persone. Per salvare i lavoro e il futuro dei giovani è necessario operare per un’economia sostenibile, di pace e circolare che rispetti i limiti della natura e i diritti dell’uomo.”

L’importanza di creare terreno fertile, soprattutto attraverso l’impegno delle istituzioni, per nuove opportunità di lavoro in particolare per i giovani è stata sottolineata dal Sindaco di Ala Claudio Soini, mentre l’onorevole Vanessa Cattoi ha ricordato l’impegno del Governo, proprio oggi riunitosi per varare provvedimenti a favore del mondo del lavoro.

Stamane, dopo gli interventi ufficiali, la Messa è stata celebrata dal parroco don Alessio Pellegrin; l’evento si è chiuso con un momento conviviale. Erano presenti, fra gli altri, rappresentanti dei Vigili del Fuoco Volontari, del Corpo Forestale, degli Alpini, dell’Associazione Stella d’Oro, dei Carabinieri e numerosi cittadini.

IL MESSAGGIO DELLE ACLI

Le manifestazioni delle ACLI per il Primo maggio hanno registrato una massiccia partecipazione di pubblico, rappresentanti istituzionali e del mondo dell’impresa, cittadini e associazioni del volontariato. Una unità di intenti che ha rilanciato il tema del lavoro come elemento fondamentale dei diritti di cittadinanza, dell’emancipazione sociale e dell’integrazione per la crescita civile e democratica della nostra società.

Le ACLI, attraverso l’ENAIP, i Circoli territoriali ed i servizi, si occupano di lavoro, di incontro fra domanda ed offerta per particolari categorie sociali e più in generale dell’emancipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di rafforzare le nostre comunità sia dal punto di vista economico che sociale. Nel corso della giornata si è parlato di “unità di sistema”, di filiere produttive, di nuova occupazione, di un ruolo attivo della formazione per lanciare nuovi profili professionali in grado di supportare la transizione energetica e l’innovazione informatica.

Significativi anche i luoghi scelti dai Circoli ACLI per lo svolgimento delle manifestazioni come nel caso dell’ATIS di Mezzolombardo, azienda leader nella progettazione e produzione di manipolatori pneumatici industriali di alta gamma; oppure del Polo artigianale di Santa Margherita di Ala, oppure ancora della Avio Service, nell’omonimo sobborgo, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti.

Altre manifestazioni si sono svolte a Santa Massenza, in Valle dei Laghi, con una raccolta di offerte in favore della Caritas, mentre altri incontri si sono svolti a Cadino, a cura del Circolo ACLI di San Michele-Grumo-Faedo, in Primiero, Fornace e a Pré di Ledro.

La Festa del Lavoro ha sollecitato una serie di riflessioni e proposte per avvicinare il mondo delle imprese alla società civile trentina in un delicato momento di transizione creando i presupposti di un rafforzamento delle politiche del lavoro e del supporto alle aziende in tutti i settori.

È necessario pertanto sviluppare un nuovo orizzonte di valori legato al lavoro con il rispetto dei diritti dei giovani ad una remunerazione in linea con i parametri europei (oggi uno stipendio medio italiano è di 3 mila euro/anno inferiore alle media UE), garantendo loro adeguate soglie di sicurezza, qualità della vita, inquadramento previdenziale e mutualistico.

La competitività delle imprese, è stato rilevato, passa oggi più che mai attraverso politiche del lavoro che tengano conto della qualità dell’ambiente occupazionale sia dal punto di vista professionale che psicologico al fine di valorizzare ed arricchire le capacità, le attitudini ed i talenti di ogni collaboratore e professionista. È necessario pertanto umanizzare il lavoro e mettere al centro dell’impresa la persona umana.

IL MESSAGGIO DEI SINDACATI

Giovani, lotta alla precarietà, rilancio della concertazione e del dialogo sociale per un modello di crescita che guardi non solo all’economia, ma soprattutto ai diritti, all’inclusione, alla transizione ecologica giusta. Parte da qui l’appello Cgil Cisl Uil del Trentino nella giornata dalle Festa delle lavoratrici e dei lavoratori.

A Gardolo, in un teatro “Gigi Cona” gremito di gente, i segretari provinciali Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti si sono soffermati sull’attualità della Costituzione e sul ruolo centrale che essa riconosce al diritto al lavoro, come strumento di realizzazione della persona.

“Mettere al centro delle celebrazioni del Primo Maggio la nostra Costituzione è una scelta importante- ha sottolineato Alotti – perché nella Carta ci sono tutti i temi centrali del lavoro, il contrasto alla precarietà e il diritto ad un retribuzione giusta del lavoro. Dobbiamo volere un mercato del lavoro che permetta la realizzazione delle persone, ma anche l’accoglienza di quanti arrivano sul nostro territorio per trovare un’occupazione”. Alotti, dunque, si è detto preoccupato dall’esito dell’incontro di ieri tra le Confederazioni nazionali e il Governo. “le scelte annunciate su contratti a tempo determinato rischiano di aumentare la precarietà dei giovani, mentre il taglio del cuneo fiscale è un passo avanti, ma parziale”.

Di attualità della Costituzione ha parlato anche Michele Bezzi sottolineando la necessità di far vivere il messaggio della Carta attraverso la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini. “Un urlo – ha sottolineato- che spetta anche al sindacato”. Il segretario della Cisl ha dunque posto l’accento sul tema dell’accoglienza. “È tempo di partecipare superando la logica degli spot come quello “prima i trentini”- ha ribadito-. Mancano lavoratori. dobbiamo tornare ad investire sull’accoglienza, perché accogliere contribuisce a far crescere anche la nostra comunità “.

Dunque il tema dei giovani: “ragazzi e ragazze lasciano l’Italia e il Trentino perché qui non trovano opportunità. Così però la nostra terra di impoverisce perché per quanti vanno via pochissimi ne arrivano. Dobbiamo coinvolgere i giovani, ascoltarli, perché il futuro appartiene a loro e l’Autonomia può essere un punto di forza”.

Andrea Grosselli della Cgil ha posto l’accento sul cambiamento climatico sottolineando l’urgenza di intervenire su questo tema anche per creare le condizioni per un cambiamento equo, che non si scarichi in negativo su migliaia di lavoratrici e lavoratori. “Il cambiamento climatico è già qui. Non possiamo continuare ad accumulare ritardi, che pagheranno i lavoratori e i cittadini più fragili”.

Dunque l’Autonomia: “Un buon lavoro c’è solo dove si crea ricchezza collettiva e l’Autonomia in questo ha un ruolo fondamentale perché non è solo una dotazione finanziaria, sono competenze che dobbiamo usare per migliorare il modello di sviluppo della nostra terra, coniugando crescita e coesione sociale. L’Autonomia è un fattore di propulsione dei diritti, dell’inclusione sociale, della crescita economica”.

Perché sia così serve l’impegno della politica, ma anche del mondo delle imprese. “Dobbiamo costruire risposte attraverso il dialogo sociale e la concertazione. Le imprese in questi anni sono rimaste in disparte. Crediamo però ci sia spazio per fare ripartire la concertazione“. In apertura Cisl e Uil hanno espresso solidarietà al delegato di Flc, Flavio Rossi, minacciato di morte.

Al termine degli interventi l’esibizione della corale Bella Ciao. Alla parte mattutina del Primo Maggio ha partecipato anche il sindaco di Trento, la presidente della Circoscrizone di Gardolo e la delegazione di Neufahrn. La festa continua oggi pomeriggio con musica e laboratori per bambini