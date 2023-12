Cavalese: presentata a 30 Paesi l’offerta invernale del Trentino

giovedì, 7 dicembre 2023

Cavalese (Trento) – In una Val di Fiemme imbiancata dalle recenti nevicate e con le piste delle skiarea già in funzione oltre 70 Tour Operator da 30 Paesi hanno dato vita all’evento trade Good Buy Trentino, organizzato da Trentino Marketing in collaborazione con l’ApT di Fiemme e Cembra e dedicato alla promozione della vacanza invernale 2024.

Good Buy Trentino, ospitato per la terza volta in val di Fiemme, è un momento di incontri B2B (business to business) tra operatori della domanda estera e italiana (buyer) e operatori dell’offerta del Trentino (seller: Apt, hotel, consorzi, impianti. Un’occasione di promozione del territorio ai buyer internazionali con informazioni dettagliate su tutti gli aspetti dell’accoglienza e dell’offerta, ma anche la possibilità per loro di partecipare a educational sul territorio mirati e personalizzati per vivere “l’esperienza Trentino”, e in cui non mancano momenti di accoglienza e di convivialità.

“Questa edizione di Good Buy Trentino – sottolinea l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni – si è distinta per il numero importante di operatori giunti in Val di Fiemme da circa 30 Paesi di cui molti extra europei. Si è trattato di un’occasione preziosa per tutte le imprese del sistema del turismo trentino per presentare il loro territorio, il prodotto invernale in particolare, ma soprattutto tutte le nostre eccellenze. Inoltre, per la prima volta abbiamo lanciato i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 in Trentino, ponendo dunque le basi per nuove relazioni e contatti in vista di questo appuntamento che garantirà all’intero territorio una grande visibilità internazionale”.

“Abbiamo registrato – afferma l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini – un interesse molto alto per l’offerta invernale complessiva del nostro territorio. La gente torna a viaggiare, in particolare dall’estero, come dimostra l’alto numero di operatori presenti a questa edizione del Good Buy Trentino e degli incontri svolti e noi siamo pronti ad accogliere il pubblico internazionale con in più quel tocco di stile italiano che è sempre apprezzato. Abbiamo anche parlato dell’appuntamento del 2026 spiegando come i valori olimpici sono ben radicati e praticati nelle nostre comunità”.

Momento centrale dell’appuntamento è stato la giornata di workshop di lunedì 4 dicembre al Palafiemme Centro Congressi di Cavalese. Vi hanno preso parte 75 buyers di 30 Paesi tra cui 10 extraeuropei (Armenia, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Estonia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, USA). In questa giornata hanno incontrato oltre 100 sellers locali, ovvero rappresentanti delle Apt di ambito, di consorzi, strutture ricettive, TO, delle Società impiantiste, fornitori di servizi, fornitori di esperienze, guide alpine, in rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali trentini. Erano inoltre presenti l’Aeroporto Catullo di Verona, il Consorzio Dolomiti Superski, l’Associazione dei Maestri Sci del Trentino.

“È stato un piacere – dice Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing – sedersi con gli operatori per parlare di vacanze, di sviluppo, di futuro. Ci siamo lasciati completamente alle spalle le grandi difficoltà degli anni passati e quello che abbiamo riscontrato in queste giornate è stato l’alto interesse degli operatori a venire sul nostro territorio e conoscere a fondo l’offerta. Non solo i grandi caroselli, ma anche esperienze diverse legata all’outdoor, all’emozione che si può provare arrivando da molto lontano. Quindi un ventennale del Good Buy Trentino estremamente positivo. Importante adesso è anche mettere a terra le condizioni che permettono di far arrivare questi turisti, quindi infrastrutture di trasporto e collegamenti facili dagli aeroporti”.

A questo Good Buy Trentino si è parlato anche di Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 che la Valle di Fiemme ospiterà per le competizioni di sci nordico, combinata nordica, salto, para biathlon e para cross country skiing. In particolare nella serata di martedì 5 dicembre, a conclusione di una giornata di eductour a tema e di visite alle strutture per gli operatori, allo Stadio del Salto di Predazzo, venue olimpica insieme al Centro del fondo di Lago di Tesero. Ospiti della serata, oltre alle autorità, i rappresentanti della Fondazione Milano Cortina con Nevio Devidè; la vice presidente di Trentino Marketing Ilaria Dalle Nogare; Bruno Felicetti, presidente del Comitato Nordik Ski; Paolo Gilmozzi presidente dell’Apt Fiemme Cembra, gli olimpionici trentini Giacomo Bertagnolli, Alessandro Pittin, Lidia Trettel, Bice e Giorgio Vanzetta, Annika Sieff, oltre a Peter Schlickenrieder, che hanno raccontato la loro esperienza emozionando il pubblico presente.