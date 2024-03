Cavalese: il Luogotenente Panico al Comando della Stazione Carabinieri

domenica, 24 marzo 2024

Cavalese (Trento) – Ha assunto il Comando della Stazione Carabinieri di Cavalese il Luogotenente C.S. Panico Massimiliano, proveniente dal Comando Arma di Senales (Bolzano), in subentro del pari grado Cati Gianluca che aveva retto il Comando Stazione Fiemmese dal 2016 al 2023.

Il sottufficiale di origini laziali, proviene da un diversificato percorso lavorativo che lo ha visto impegnato nel corso degli anni al Nucleo Investivo di Rimini, poi presso la II^ Brigata Mobile di Livorno in qualità di istruttore di tiro, ed anche in 15 missioni di pace all’estero, anche in territori ad alto rischio.