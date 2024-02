Castello di Avio: nel 2023 superati i 40mila visitatori

giovedì, 8 febbraio 2024

Rovereto (Trento) – È “quarantacinque” la parola del Fai-Castello di Avio per quest’anno: 45 come gli anni di proprietà da parte del Fondo Ambiente Italiano ETS del maniero posto all’imbocco della Vallagarina per chi sale in Trentino dalla pianura padana e 45.000 come il nuovo obiettivo di visitatori indicato dal direttore Alessandro Armani nella conferenza di bilancio 2023 e di prospettiva 2024 ospitata nella sala di Giunta della Comunità della Vallagarina. Al suo fianco il presidente Stefano Bisoffi e il sindaco di Avio Ivano Fracchetti. E poi il giovane storico Dario De Cristofaro autore del nuovissimo volume Il Castello di Avio e la Vallagarina frutto di una collaborazione e del sostegno di attori quali il Fai, la Comunità della Vallagarina e i comuni di Avio e Ala. A voce i complimenti del vicepresidente della giunta e assessore alla Cultura Francesca Gerosa e dell’assessore al Turismo Roberto Failoni, trattenuti a Trento in Consiglio provinciale.

Il 2024 si è chiuso con un lusinghiero bilancio di 42.500 visitatori, di cui 14.500 legati al Mercatino di Natale – ha chiarito Armani – e così per la prima volta abbiamo superato il muro dei 40.000 ospiti ovvero l’obiettivo indicato nel 2018 al momento del mio insediamento. Una crescita lenta e costante, favorita dall’aumento degli eventi allestiti all’interno del Castello, quest’anno saranno 50, e parallelamente dalla sinergia forte creata con il Fai e con le realtà locali: Comuni di Avio in primis e poi di Ala, Comunità della Vallagarina, Provincia autonoma, Trentino marketing, VisitRovereto, Associazione Artigiani, realtà rurali e agroalimentari del territorio, il mondo dell’associazionismo sociale, ambientale e culturale.

“Il Mercatino di Natale è risultato il secondo evento Fai in campo nazionale – ha aggiunto con soddisfazione Alessandro Armani –. La nostra crescita è avvenuta parallelamente quella del territorio – ha aggiunto Armani – creando una microeconomia di cui hanno beneficiato pubblici esercizi, commercianti, ristoranti e B&B con una ricaduta economica. Di cultura si vive è lo conferma il milione e centomila visitatori che quest’anno hanno visitato i beni del Fondo Italiano per l’Ambiente ETS. Cresce anche lo staff del Castello passato dalle tre unità del 2018 alle sei attuali. E con l’intervento co-finanziato dalla Provincia autonoma quest’anno inizieranno i lavori di restauro Palazzo Baronale che in futuro potrà ospitare attività didattica per le scuole ma anche eventi privati, come già oggi facciamo a Villa dei vescovi, ai piedi dei Colli Euganei”.

“Guardando al 24 – ha spiegato il Direttore – il futuro si presenta già roseo. Il castello già registra il tutto esaurito per l’evento di San Valentino con pochi posti disponibili per la manifestazione con cena a basso impatto energetico” (foto © Martina Vanzo).

“Mi Illumino di meno del 16 febbraio – ha concluso il direttore – . Poi il 10 marzo il via alla lunga stagione delle Cacce al tesoro dedicate ai piccolo visitatori e alle famiglie, quindi le Giornate fai di Primavera il 23 e 24 marzo e per chiudere il Mercatino di Pasqua a fine mese. In totale cinquanta eventi con la novità di Selvatica (14 aprile) legato al mondo naturale del Baldo e al ritrovamento lo scorso anno nel castello di un piccolo gheppio curato dai forestali e poi liberato. Ad agosto è prevista l’apertura quotidiana senza soluzione di continuità”.

“Per noi amministratori è una grande soddisfazione constatare come il Castello di Avio proponga numeri così importanti, legati certamente alla capacità di leggere il territorio” – ha detto Stefano Bisoffi, presidente della Comunità della Vallagarina.

“Il castello – prosegue – è la porta del Trentino. Un volano turistico ed anche economico significativo per la nostra zona. In questi anni sono germogliate collaborazioni significative e capaci di confermare il valore e l’importanza del fare rete tra i vari attori del territorio: amministrativo, sociale, economico, imprenditoriale e culturale. Una conferma è il libro Il Castello di Avio e la Vallagarina che presenta importanti informazioni non solo sul maniero ma sull’intero territorio della Vallagarina”.

“Il nuovo volume è frutto di dieci anni di studio e di ricerca con uno sguardo non solo sul castello – ha quindi chiarito l’autore Dario De Cristoforo – ma anche sul patrimonio pittorico del ‘300 – ‘400 del territorio. Tra le curiosità ricordo uno scritto di Mons Pizzini dell’800, che descrive lo stato del Castello prima dei restauri del ‘900 che lo hanno modificato, mai stampato e ritrovato negli archivi della biblioteca di Ala”.

“Un lavoro interessante e significativo – ha aggiunto il sindaco di Avio Ivano Fracchetti – che spiega bene la storia le vicende del castello, approfondendole. Il volume è già stato presentato a Sabbionara di Avio, Ala, Brentonico e Rovereto ma sono ora in programma altri appuntamenti pubblici per i prossimi mesi”. La riapertura del FAI – Castello di Avio è prevista per il 23 febbraio.