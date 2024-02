Castel Ivano: sviluppo delle aree rurali e sostegno alle filiere agroalimentari

domenica, 25 febbraio 2024

Castel Ivano (Trento) – Operatori, esperti e realtà istituzionali a confronto su sfide ed opportunità per lo sviluppo delle aree rurali e per il sostegno alle filiere agroalimentari. Si svolgerà a Castel Ivano (Trento) martedì prossimo 27 febbraio, dalle 17:45 in via al Castello 1, l’evento organizzato da Acli Terra su “Economia e Sviluppo Rurale – Gli strumenti in campo”.

L’incontro-dibattito, che si svolgerà in modalità mista, in presenza e online, prevede le relazioni del professor Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica agraria all’Università degli studi di Perugia – UNIPG, che tratterà il tema “Agricoltura di montagna e sviluppo rurale“, e del dottore commercialista Daniele Zaccherini su “Novità economiche-fiscali in agricoltura“. Interverrà inoltre il Presidente nazionale Acli Terra, Nicola Tavoletta.

Nel corso dell’incontro, trasmesso in diretta Facebook e YouTube sui canali social di ACLI Terra, si discuterà ad ampio raggio sulle politiche di sostegno all’agricoltura e l’innovazione in ambito rurale, con una particolare attenzione alla competitività e sostenibilità delle filiere agroalimentari, a tutela degli interessi convergenti di produttori e consumatori.

“L’importanza di questo tema è innegabile. Le aree rurali si trovano ad affrontare sfide complesse, come lo spopolamento, la carenza di servizi e la difficoltà di accesso alle nuove tecnologie”, sottolinea Flavio Sandri, Vice presidente nazionale ACLI Terra.”

“L’economia rurale è un pilastro fondamentale del nostro sistema economico e sociale – ha dichiarato da parte sua Ezio Dandrea, Vice presidente nazionale del CAA Acli Srl, il Centro di assistenza agricola aclista – e in un contesto di sfide globali e di cambiamenti climatici, è fondamentale mettere a disposizione degli operatori del settore gli strumenti necessari per innovare, competere e crescere”.

L’incontro sarà una ulteriore occasione per confrontarsi sullo sviluppo comune del comparto senza dimenticare di valorizzare la qualità della filiera locale, per fornire alla comunità beni pubblici, in particolare, risorse naturali utili alla lotta contro il cambiamento climatico, alla protezione della biodiversità e alla gestione delle acque.

Il convegno dell’Associazione professionale agricola aclista nazionale, moderato da Walter Nicoletti, vedrà inoltre i saluti istituzionali di Matteo Trentinaglia, presidente provinciale ACLI TERRA del trentino; Luca Oliver, presidente provinciale ACLI Trentine; Alberto Vesco, sindaco del Comune di Castel Ivano; Giulia Zanotelli, assessore all’Agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali della Provincia autonoma di Trento; Flavio Sandri, vice presidente nazionale Acli Terra; Ezio Dandrea, vice presidente nazionale CAA ACLI e di Rosario Casillo, segretario provinciale Terra Viva Cisl.